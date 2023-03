Belen e Stefano voci di crisi e lui interviene sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano e Belen sono in crisi? Da qualche giorno si parla di questo, ma a rompere il silenzio e dire la verità è stato l’ex ballerino.

Torniamo a parlare di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo che da qualche giorno si parla di una possibile crisi tra i due. La showgirl argentina è stata assente da Le Iene lo scorso martedì, a causa di un problema di salute. Ciò che ha stranito è stato il fatto che Belen sia stata assente anche dai social anche per qualche giorno, tornando poi a pubblicare una foto insieme ai suoi figli Santiago e Luna Marì ma non insieme a Stefano De Martino. Cosa sta accadendo tra i due? In queste ore a parlare è stato il conduttore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Sembra proprio che in questi giorni si stia parlando di una possibile crisi tra la showgirl argentina e l’ex ballerino. Tutto è nato dall’assenza improvvisa di Belen da Le Iene, dalla puntata dello scorso martedì. Al suo posto è subentrato l’attore Claudio Santamaria, il quale ha fatto sapere che Belen ha avuto dei problemi di salute.

L’ex ballerino pubblica un post su Instagram e toglie ogni dubbio

La showgirl pare che fosse scomparsa dai social anche per diversi giorni salvo riapparire poi insieme a due figli, Santiago e Luna Marì. Di Stefano De Martino nemmeno l’ombra e proprio per questo motivo si è ipotizzato che i due possano essere in crisi. Questa teoria è stata però smentita dall’ex ballerino. Stefano proprio nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo Instagram, uno screenshot di una videochiamata tra lui e la sua compagna. Belen si trovava in auto, mentre Stefano aveva addosso una maschera di bellezza. Attualmente Stefano si trova in tour con il suo one-man-show, partito lo scorso 8 marzo a Sant’Arpino e si concluderà il prossimo 7 maggio a Napoli.

La mamma di Belen la difende dalle critiche

Insomma, nessuna crisi tra i due, ed a testimoniarlo è stato proprio screenshot pubblicato da Stefano. Intanto Belen è stata parecchio criticata in questi giorni per il suo silenzio sui social. La showgirl ha deciso di non rispondere alle critiche ma a difenderla è stata la sua mamma. “Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto”.