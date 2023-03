Tv Talk, Antonella Clerici diretta con Francesca Fagnani che conduce Belve: “Da lei non andrò mai e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani lancia una bomba nello studio di Massimo Bernardini. La conduttrice di Belve parla di un ospite che le ha dato buca.

Nel corso della puntata di Tv Talk, ospite di Massimo Bernardini una delle giornaliste più discusse e più in voga degli ultimi tempi, ovvero Francesca Fagnani. La giornalista conosciuta per le sue domande piuttosto pungenti, ha rilasciato un’intervista molto interessante nello studio di Rai 3 e ad un certo punto ha anche lanciato uno scoop. Pare che un noto personaggio abbia dato buca alla Fagnani e non sarà più ospite del suo programma. Di chi si tratta? Ecco cosa ha raccontato la Fagnani.

Tv Talk ospite di Massimo Bernardini la giornalista Francesca Fagnani

Francesca Fagnani nel corso della puntata di Tv Talk, il programma di Massimo Bernardini ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando inevitabilmente del suo programma Belve. Ad un certo punto, la conduttrice sembra abbia lanciato uno scoop su un noto personaggio televisivo che pare le abbia dato buca. “Mara Maionchi? L’avevo invitata in passato, mi ha illusa e abbandonata. Mi ha sedotta tramite voi di Tv Talk e invece non era vero“. Questo quanto dichiarato ancora da Francesca, che ha così svelato il nome dell’ospite che pare abbia detto di no alla Fagnani alla fine.

Lo scoop della conduttrice su Mara Maionchi

Durante l’intervista Francesca si è rivelata parecchio schietta e sincera, ma anche ironica. Il conduttore le ha chiesto se si sia mai pentita di aver fatto una domanda. A tal riguardo la conduttrice di Belve ha risposto dicendo “Pentita di aver fatto una domanda mai, ma a volte mi pento di non aver fatto una domanda, magari rivedendomi mi dico ma perché non gli ho chiesto questo o quest’altro”.

Antonella Clerici si esprime sul programma

Proprio nella puntata di Tv Talk, sembra che a parlare del programma Belve, sia stata Antonella Clerici. Quest’ultima ha ammesso di non essere l’ospite giusta per Belve e per questo è difficile che la potremo vedere nel programma.“Non mi sento abbastanza belva per la sua trasmissione e non ho scheletri nell’armadio e non verrebbe un’intervista degna di lei“, queste le parole dichiarate da Antonella Clerici.