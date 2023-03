Il cantante mascherato, Iva Zanicchi pensa a Memo Remigi per la maschera del Ciuchino, Serena Bortone resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi si nasconde dietro la maschera de Il cantante mascherato? Serena Bortone rimane gelata dopo la gaffe di Iva Zanicchi.

Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata de Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. Ha debuttato così questa edizione del programma di Rai 1 che è stato già un grandissimo successo. Tra le maschere in gara c’è anche il Ciuchino, e si è cercato di capire chi si nascondesse al suo interno. Diversi gli indizi che sono stati forniti per riconoscere questa maschera, ma il più importate è stato il seguente, ovvero che ha preso parte a ben sette Festival di Sanremo, anche se non è stato specificato se come cantante o meno. A quel punto, i giurati hanno cercato di indovinare, ma è stata proprio Iva che ha fatto una gaffe clamorosa. Che cosa ha detto?

Il cantante mascherato, al via la nuova edizione del programma di Rai 1

E’ andata in onda ieri sera la prima puntata della trasmissione di Rai 1 Il cantante mascherato. Il programma ha avuto un grande successo e la puntata è stata vista da milioni di telespettatori. Come già detto, tra le diverse maschere in gara c’è stata quella del Ciuchino. Diversi gli indizi per cercare di capire chi si nascondesse all’interno e tra questi il fatto che abbia preso parte al Festival di Sanremo per ben 7 volte. Nessuno però ha specificato se abbia preso parte alla manifestazione canora più importante d’Italia come cantante oppure in altre vesti.

Chi si nasconde dietro la maschera del Ciuchino?

I giudizi-investigatori hanno iniziato a fare delle ipotesi e supposizioni ma è stata Iva Zanicchi a spararla veramente grossa. Iva ha infatti fatto un nome, quello di Memo Remigi. Sappiamo bene che quest’ultimo è stato protagonista di un fattaccio accaduto qualche mese fa a Oggi è un altro giorno, dopo essere stato accusato di aver palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta tv. Nel momento in cui Iva ha fatto il nome, la sua collega Serena Bortone, proprio la conduttrice del programma di Rai 1, è rimasta completamente di sasso.

Iva Zanicchi la spara grossa, una gaffe dopo l’altra

Poi Iva ha anche fatto il nome di Cristiano Malgioglio, cosa del tutto impossibile, visto che il cantautore al momento è impegnato sul versante opposto, essendo giudice di Amici di Maria De Filippi. “Non è possibile, sta lavorando su un’altra rete”, ha detto Milly con un velo di imbarazzo. Insomma, Iva sembra aver fatto una gaffe dietro l’altra. Chi si nasconde dunque, dietro questa maschera?