Laura Freddi senza freni: “Cosa abbiamo scoperto io e Sonia su Paolo Bonolis”

Laura Freddi fa un’importante rivelazione su Paolo Bonolis e su Sonia Bruganelli. Ecco cosa ha riferito la conduttrice.

Paolo Bonolis lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, uno tra i più importanti e tra i più amati della televisione italiana. In passato il conduttore ha avuto una relazione con la showgirl Laura Freddi, che non è stata mai nascosta. La loro storia è durata circa cinque anni ed è stata molto importante per entrambi. Ebbene, proprio in questi giorni, la showgirl ed ex gieffina ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera, dove pare che abbia fatto delle rivelazioni davvero molto interessanti. Alcune di queste anche su Paolo Bonolis.

Laura Freddi rilascia un’importante intervista al Corriere della sera

Laura Freddi, showgirl e noto personaggio pubblico italiano, in questi giorni si è lasciata andare ad un’intervista molto interessante al Corriere della sera, parlando di tanti argomenti, tra cui anche la storia d’amore con il conduttore di Canale 5. La showgirl nello specifico, avrebbe anche parlato di Sonia Bruganelli, ovvero l’attuale moglie di Paolo, ammettendo che quest’ultima inizialmente non la vedeva di buon occhio. “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura”, ha confessato la Freddi la quale ha detto questo e tanto altro ancora, sempre su Sonia Bruganelli, con la quale oggi ha un rapporto più che normale.

La showgirl parla di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Continuando nell’intervista, poi, Laura ha aggiunto dell’altro su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.“Abbiamo scoperto che ci ha portato in vacanza negli stessi posti, Polinesia, New York, oggi ci ridiamo”. Queste le parole di Laura, che ha svelato così un retroscena proprio sulla moglie del suo ex compagno. Ed ancora “Ormai siamo diventate amiche, tanto che quando si è assentata per due puntate dal GF Vip ha voluto me come opinionista al suo posto ed è stato un grande gesto”.

La rivelazione di Laura sul conduttore televisivo

Laura Freddi, nel corso dell’intervista ad ogni modo ha ‘parlato di questa relazione con Paolo Bonolis.“Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano“. Queste le parole della Freddi che ha spiegato le ragioni che hanno portato i due a lasciarsi. Parlando del conduttore, la sua ex compagna nel corso dell’intervista ha anche aggiunto che cosa non le è mai piaciuto del conduttore, ovvero “Guidava macchine tremende,mi vergognavo ad andarci in giro”.