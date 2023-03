Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti posta una foto insieme alla figlia e tutti notano la somiglianza con la mamma, ecco chi commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi e l’incredibile somiglianza con la piccola Mia. Il dolce gesto in occasione della festa del papà, Francesco Facchinetti condivide una foto.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate di sempre, oltre che una bellissima donna che ha fatto tanto parlare di se in questi anni non soltanto per la sua carriera ma anche per la sua vita privata. La conduttrice romana, ha infatti avuto due figli con due uomini diversi. La prima volta Alessia è diventata mamma di Tommaso nato dalla relazione con Simone Inzaghi. Successivamente, dodici anni fa circa è nata la secondogenita Mia, dalla relazione con Francesco Facchinetti. Quest’ultimo è un papà molto presente nella vita di Mia e sembra che non perda occasione per stare insieme alla sua piccola, condividendo anche qualche foto sui social. Proprio nelle scorse ore, Francesco in occasione della festa del papà, che si festeggia oggi, Francesco ha condiviso uno scatto che lo vede insieme alla figlia Mia. In molti non hanno potuto non notare la grande somiglianza tra la conduttrice e la figlia Mia.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, ottimo rapporto per il bene di Mia

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono diventati genitori della piccola Mia, che quest’anno compirà ben 12 anni. Nonostante i due si siano lasciati poco dopo la nascita della bambina, Mia non ha mai sofferto per questa separazione, visto che ha potuto sempre contare sulla presenza della sua mamma e del suo papà, con il quale condivide tanto tempo. Il fatto che Alessia e Francesco abbiano un ottimo rapporto lo si intuisce anche dal fatto che comunque sui social siano presenti tanti post che li ritraggono sereni e felici. Anche in occasione della comunione della piccola, le famiglie si sono unite e trascorso una giornata indimenticabile.

Mia sempre più uguale alla sua mamma

In passato hanno anche condiviso delle festività insieme proprio per dare alla figlia la possibilità di avere sia la mamma che il papà. Stessa cosa con Simone Inzaghi, il padre del primogenito di Alessia. In passato, proprio nel corso di un’intervista Alessia ha parlato del rapporto con i padri dei suoi figli, dicendo “E’ un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore”.Ed ancora “Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti. E poi trovare un’armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato”.

I commenti sulla piccola Mia

Tornando a Mia ed alla foto condivisa da Francesco Facchinetti, pare che in tanti abbiano commentato sottolineando quanto la piccola somigli tanto alla sua mamma. Tra i tantissimi commenti anche quello di Elettra Lamborghini, che ha sottolineato la bellezza della piccola Mia ed anche quella di Tommaso, aggiungendo il cuoricino.