Benedetta Primavera, Amanda Lear battute velenosissime contro Simona Ventura e Alba Parietti, cala il gelo

Amanda Lear spara a zero contro Alba Parietti e contro Simona Ventura. Cosa è accaduto in studio a Benedetta Primavera?

Ieri è andata in onda la seconda puntata di Benedetta Primavera, ovvero il programma noto di Loretta Goggi. Ospite della puntata, la diva Amanda Lear, la quale sembra che si sia lasciata andare a delle dichiarazioni e commenti piuttosto discutibili su due grandi donne del mondo dello spettacolo. Parliamo di Alba Parietti e Simona Ventura, le due conduttrici amate della televisione italiana. Ma cosa ha detto di così tanto graffiante Amanda?

Loretta Goggi ospita Amanda Lear nella seconda puntata di Benedetta Primavera

Ieri, venerdì 17 marzo è andata in onda la seconda puntata del programma di Loretta Goggi, Benedetta Primavera su Rai 1. Ospite della puntata, lei, la grande Amanda Lear la quale pare che si sia lasciata andare a delle dichiarazioni inedite e commenti piuttosto graffianti. L’ospitata della Lear ha di certo attirato l’attenzione del pubblico di Rai 1. Ad un certo punto della puntata, Loretta, insieme ai suoi collaborati, Luca e Paolo ha annunciato l’ingresso in studio di Amanda Lear. Quest’ultima si è subito esibita con il brano I love you baby, lasciandosi poi andare ad una bella chiacchierata con Loretta.L’intervista è stata molto interessante e pare che la Diva abbia parlato di tanti argomenti, svelando anche qualche aneddoto privato.

La Diva parla della sua carriera, poi la stoccata su Alba Parietti

La Diva ha così parlato della sua carriera, davvero ricca di grandi successi ed a questo riguardo Amanda ha confessato di aver puntato inizialmente alla “provocazione” e proprio questo l’ha aiutata effettivamente tanto ad emergere. Come già anticipato, si sarebbe lasciata andare a dei commenti su Alba Parietti e Simona Ventura che non sono passati di certo inosservati.“Avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti. Ragazza molto bella, intelligente, ma come valletta era negata”, questa la prima dichiarazione sulla conduttrice che ha lasciato la stessa Goggi spiazzata.

Il commento su Simona Ventura

Poi, Amanda ha continuato facendo un altro commento su Simona Ventura. “Poi ha vinto Simona Ventura e con i soldi si è fatta la prima rinoplastica”, ha detto la Lear sorridendo. Insomma, commenti al veleno per la Diva che non si è di certo risparmiata nel fare questi commenti.