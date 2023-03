Loretta Goggi decide di rivelare: “Cosa mi hanno detto per costringermi a lasciare la tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi, reduce da un grande successo con le due puntate di Benedetta Primavera ha rilasciato un’intervista molto interessante a Confidenze, svelando alcuni importanti retroscena.

Loretta Goggi, nota cantante e conduttrice televisiva in questi giorni ha debuttato con il programma Benedetta Primavera, andato in onda su Rai 1. Proprio ieri sera, venerdì 17 marzo è andata in onda la seconda puntata della trasmissione della Goggi che ha avuto un grande successo così come la prima. Come avvenuto per la prima serata, anche ieri si sono vissuti tanti momenti di forte emozione, musica, interviste e tanto divertimento per il pubblico di Rai 1. Ad ogni modo, qualche giorno fa la conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante a Confidenze. Ma cosa ha riferito?

Loretta Goggi, grande successo con Benedetta Primavera

Loretta Goggi, reduce dal successo che ha registrato con le prime due puntate di Benedetta Primavera, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Confidenze. Nel corso di questa chiacchierata la conduttrice sicuramente ha parlato di diversi momenti della sua carriera, spiegando che questa avrebbe dovuto interrompersi per alcune vicissitudini. Qualcuno qualche anno fa avrebbe fatto pressione affinchè Loretta lasciasse la televisione. Ciò sarebbe accaduto diversi anni fa, dopo aver preso parte al Festival di Sanremo ed essere arrivata seconda con il brano Maledetta Primavera.

La conduttrice si racconta a Confidenze e svela importanti retroscena sulla sua vita privata

“Torniamo a quel Sanremo. Dopo l’enorme successo tutti mi dicevano che se avessi voluto essere credibile come cantante avrei dovuto lasciare il mondo dello spettacolo, la recitazione e la tv”. Questo quanto raccontato dalla Goggi sulle pagine del giornale Confidenze. Poi la conduttrice ha voluto parlare del suo ritorno in tv con Carlo Conti, che le ha dato modo di poter tornare a fare quello che ha sempre amato. “Quando è mancato mio marito avrei voluto abbandonare tutto: “Per i miei 50 anni di carriera mio marito chiese a Carlo di aiutarlo a organizzare una festa. Ma la malattia non gli ha concesso di farmi questa sorpresa. Quando Carlo mi ha invitata stavo così male che non me la sentivo, poi mi ha convinta”. Questo il retroscena svelato dalla conduttrice sulla sua vita privata e professionale.

La sua storia d’amore con Gianni Brezza

Inevitabilmente Loretta ha parlato del marito, dell’amore che ha provato per lui e del loro matrimonio. Sicuramente oggi Gianni Brezza sarebbe tanto felice ed orgoglioso del fatto che Loretta sia tornata in tv con un programma tutto suo su Rai 1. Ad ogni modo, nel corso della intervista Loretta ha anche svelato qualcosa di inedito. “Con Gianni non è stato tutto rose e fiori. Quante valigie fatte e porte sbattute in faccia, ma aspettare una chiamata e chiarire era impagabile”.