Viva Rai 2, Fiorello diretto su Amadeus: “Cosa mi ha fatto”

Nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda oggi Rosario Fiorello ha commentato in modo ironico l’accusa di pubblicità occulta rivolta al Festival di Sanremo 2023.

Rosario Fiorello coglie sempre l’occasione per ironizzare su fatti e persone. E proprio nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda questa mattina il celebre showman si è divertito a prendere in giro Amadeus e Chiara Ferragni, e non solo. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La confessione di Fiorello su Amadeus e la Ferragni a Sanremo

Anche questa mattina, venerdì 17 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Viva Rai 2. Stiamo nello specifico parlando del programma televisivo condotto da Rosario Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio. Ed ecco che proprio oggi Fiorello ha scelto di aprire la puntata ironizzando su Amadeus e il Festival di Sanremo. E nello specifico l’ha fatto commentando la notizia della multa dell’Agcom a Rai 1 per la presunta pubblicità occulta fatta proprio durante l’ultima edizione del Festival. Fiorello a tal proposito ha mostrato ai telespettatori la fotografia condivisa da un noto quotidiano nella quale erano presenti Amadeus e la Ferragni . Ma sullo sfondo si intravedeva anche Fiorello in una delle tante videochiamate effettuate durante le cinque serate del festival della canzone italiana. E’ stato a questo punto che il noto showman volendo ironizzare sulla questione ha dichiarato “Amadeus e Chiara Ferragni mi hanno messo in mezzo”. Mentre invece parlando proprio dell’amico e conduttore ha utilizzato espressioni come “genio del male“.

Le battute di Fiorello su Stefano Coletta

Ma l’ironia di Fiorello non ha colpito solo Amadeus e la Ferragni ma anche Stefano Coletta, Direttore di Rai 1. A proposito di quest’ultimo e dell’accusa di pubblicità occulta ricevuta proprio dalla rete in questione Fiorello si è espresso affermando “Hanno già pignorato la kenzia di Coletta”. E ha poi proseguito menzionando anche altri artisti che durante la settimana del Festival hanno fatto particolarmente discutere. Tra questi Blanco che sul palco del Teatro Ariston ha preso a calci le rose e Fedez e Rosa Chemical che si sono scambiati un bacio che ha fatto tanto parlare.

Il commento dello showman su Elodie e il fidanzato Andrea Iannone

In ultimo Rosario Fiorello, sempre nel corso della puntata di Viva Rai 2 trasmessa questa mattina, ha colto l’occasione per menzionare anche Elodie. E commentare il regalo che la giovane artista sembrerebbe avere ricevuto da parte del fidanzato Andrea Iannone. Nello specifico Fiorello ha raccontato che il campione di moto GP ha regalato alla fidanzata una macchina ma ha poi ironizzato sul regalo in questione affermando che però Elodie non ha la patente. “Un regalo intelligente” ha poi concluso.