Antonella Fiordelisi, i genitori al veleno contro Orietta Berti “Cantante mediocre”

Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi, i genitori la difendono con un post al veleno. Ecco cosa è accaduto.

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello vip sembra che Orietta Berti sia tornata all’attacco con Antonella Fiordelisi. Non è di certo la prima volta, visto che in questi sei mesi la cantante e opinionista del programma, in diverse occasioni ha espresso dei pareri piuttosto negativi e duri nei confronti della fidanzata di Edoardo Donnamaria. Questo è quello che è accaduto anche nella puntata di ieri, quando Orietta ancora una volta si è rivolta ad Antonella utilizzando delle parole abbastanza dure. Questa volta però a reagire è stata la famiglia di Antonella. Ma cos’è accaduto e cosa hanno detto i genitori dell’ex schermitrice?

Orietta Berti nella puntata di ieri, giovedì 16 marzo 2023 ha attaccato ancora una volta Antonella Fiordelisi. In realtà, sembra che la cantante abbia voluto darle dei consigli sul comportamento che Antonella dovrebbe tenere per tentare di avere la possibilità di arrivare in finale. Ad ogni modo, le sue parole sono state abbastanza dure, tanto che la Berti è arrivata al punto di dire alla Fiordelisi “Devi guadagnarti la pagnotta, non con l’arroganza, devi essere sincera“.

Antonella ha continuato a ribadire di non capire il perchè di questo accanimento che ormai va avanti da diversi mesi. “Mi sta dando della maleducata“, avrebbe detto la gieffina. A difenderla questa volta ci ha pensato la sua famiglia che sui social ha replicato in modo anche abbastanza duro. “Cara la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante a mio giudizio anche abbastanza mediocre“. Questa la reazione dei genitori di Antonella che adesso hanno deciso di dire basta.

Ma queste non sono state le uniche parole dichiarate dai genitori di Antonella che su Twitter hanno scritto un altro commento al veleno. “Ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso ad una ragazza che sicuramente è molto più educata di te”. Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella che è stato ospite del Gf vip qualche puntata fa, si è anche fatto sentire tramite alcuni post che ha condiviso su Instagram, dopo l’elezione di Micol come seconda finalista.