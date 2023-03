La vita in diretta, Alberto Matano senza freni: “Cosa volete da me?”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano nelle scorse ore ha condiviso una serie di storie su Instagram tramite le quali si è divertito a prendere in giro alcuni dei suoi collaboratori.

Alberto Matano non è solo un conduttore serio e attento ma è anche un uomo al quale piace tanto scherzare. E proprio sui social nelle scorse ore si è tanto divertito a prendere in giro alcuni dei suoi collaboratori. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Alberto Matano si diverte dietro le quinte de La Vita in Diretta

La Vita in Diretta è un programma di grandissimo successo in grado di registrare puntata dopo puntata sempre nuovi importanti ascolti. E soprattutto nuovi record. Il successo della trasmissione è legato non solo alla sua struttura e quindi agli argomenti trattati che sono soliti appassionare il pubblico. Ma anche alla simpatia e serietà che contraddistinguono il presentatore. Ed ecco che proprio Alberto Matano nelle scorse ore ha condiviso su Instagram delle immagini del dietro le quinte della sua trasmissione. E nelle immagini in questione erano presenti alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Ad un certo punto il conduttore rivolgendosi al costumista e al truccatore pronto a tamponargli il viso prima dell’inizio della diretta ha affermato “Mi stanno inseguendo per tutto lo studio, cosa volete? Cosa volete tutte e tre?”.

Matano ospite dell’ottava puntata di Ciao Maschio

Quella trasmessa oggi, venerdì 17 marzo, è stata l’ultima puntata de La Vita in Diretta della settimana. L’appuntamento con i telespettatori è adesso per il prossimo lunedì 20 marzo. Domani però, sabato 18 marzo, proprio Alberto Matano sarà ospite di Ciao Maschio ovvero il programma di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo. Insieme al noto conduttore saranno ospiti della trasmissione anche Gennaro Della Volpe conosciuto con lo pseudonimo Raiz, attore della celebre serie televisiva Mare Fuori in cui interpreta Don Salvatore Ricci. E poi ancora sarà presente come ospite di Ciao Maschio anche il comico Raul Cremona.

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Ciao Maschio

Ma, quali saranno nello specifico gli argomenti trattati durante la puntata di Ciao Maschio in onda domani? A svelare qualche anticipazione è stato il sito Davide Maggio. E nello specifico secondo quanto rivelato da tale portale il tema centrale affrontato sarà quello della trasgressione. Agli ospiti presenti saranno poste delle domande sulle loro trasgressioni. Ma non solo, sempre stando a quanto emerso dalle anticipazioni saranno presenti in studio anche le Karma-B impegnate nel commentare gli interventi effettuati dagli ospiti presenti nel programma di Nunzia De Girolamo. Insomma, per scoprire qualcosa di più non ci rimane che attendere domani sera.