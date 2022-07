Pierpaolo Pretelli lascia Nunzia Di Girolamo a bocca aperta: “Hai incontrato maschi sbagliati” e lei reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Ciao Maschio, il programma di Nunzia Di Girolamo. I due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto.

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello vip e da quel momento pare che non si sia più fermato. È stata per lui un’esperienza molto importante che gli ha permesso non soltanto di farsi conoscere dal grande pubblico, ma all’interno della casa ha anche trovato l’amore. Pierpaolo Infatti è fidanzato con la nota influencer Giulia Salemi che ha condiviso con lui il reality di Canale 5. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo l’ex concorrente del Grande Fratello vip è stato ospite del programma Ciao maschio in onda in seconda serata e condotto da Nunzia Di Girolamo. Nel corso della chiacchierata fatta proprio con la conduttrice in questione, sembrerebbe che Piepaolo abbia fatto delle confessioni piuttosto importanti. Poi ad un certo punto con alcune parole pare che abbia fatto rimanere completamente di stucco la stessa Nunzia. Ma cosa è accaduto?

Piepaolo Pretelli e la confessione a Ciao Maschio la trasmissione di Nunzia Di Girolamo

Pierpaolo Pretelli è stato ospite della trasmissione Ciao maschio, condotta da Nunzia Di Girolamo, puntata andata in onda in seconda serata ieri 9 luglio su Rai 1. Ad ogni modo, pare che durante questa intervista Pierpaolo abbia lasciato di stucco la padrona di casa. Pare che lo stesso abbia confessato di essere comunque una persona molto romantica, ma al tempo stesso anche un vero e proprio il rompiscatole e come una persona piuttosto determinata. Pare che di fronte a queste affermazioni Nunzia De Girolamo abbia avuto dei dubbi, visto il tuo trascorso in TV come ex velino di Striscia la Notizia, come corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore anche a Temptation Island.

Romantico, così si definisce l’ex gieffino ma la conduttrice ha dei dubbi

Pierpaolo però avrebbe ribadito “Sì, sono molto romantico. Sono un eterno innamorato dell’amore. Mi piacciono le farfalle nello stomaco, soprattutto nella fase dell’innamoramento”. Dopo queste parole, poi, la conduttrice sembra aver fatto una confessione, ovvero di non aver incontrato nel corso della sua vita maschi romantici, ma uomini che piuttosto hanno sempre giocato con i sentimenti. E’ stato dopo questa confessione che Pierpaolo ha lasciato di stucco la conduttrice e tutti i telespettatori dicendo “Hai incontrato tutte persone sbagliate allora”.

Simpatico siparietto tra Pierpaolo e Nunzia

Ovviamente Nunzia non ha potuto non rispondere ed ha replicato dicendo “Ma tu sei innamorato dell’amore, allora le farfalle ti vengono con tutte”. Pretelli ha così aggiunto che ovviamente non è così come Nunzia ha voluto far intendere e che deve sempre esserci una base di feeling e chimica. Intanto, l’amore tra Pierpaolo e Giulia Salemi sembra andare a gonfie vele ed i due sono più innamorati che mai.