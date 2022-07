Kledi Kadiu senza mezzi termini: “Ecco perchè ho lasciato Amici”

0 SHARES Condividi Tweet

A distanza di tanti anni, Kledi Kadiu ha confessato il motivo che lo ha spinto a lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato?

Abbiamo conosciuto tutti Kledi Kadiu tanti anni fa quando ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi. Il noto ballerino albanese è stato uno dei protagonisti del programma di Maria per diverso tempo e poi alla fine ha deciso di lasciare. Sicuramente tra i tanti protagonisti che negli anni hanno preso parte al programma lui è uno di quelli che ricorderemo sempre. A distanza di tanti anni però sono in tanti a chiedersi i motivi che hanno portato il ballerino a lasciare la scuola. A confessarlo pare che sia stato proprio lui nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi ultimi tempi alle pagine del settimanale Nuovo TV. Facciamo un po’ di chiarezza al riguardo.

Kledi Kadiu, uno dei protagonisti di sempre delle prime edizioni di Amici

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Kledi è stato sicuramente uno dei protagonisti principali delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino albanese infatti è stato uno dei ballerini della scuola più amata d’Italia e pare che sia riuscito anche a catturare il cuore di milioni di Italiani. Ad un certo punto però Kledi pare abbia lasciato la scuola e soltanto adesso a distanza di tanti anni, lo stesso ha voluto spiegare il motivo.

Ecco svelato il motivo che ha portato Kledi a lasciare Amici

“Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima”.Queste le parole di Kledi il quale ha fatto quindi intendere di aver dovuto fare una scelta in base alle priorità che ovviamente sono cambiate dopo l’arrivo della prima figlia. Kledi ha quasi lasciato la scuola e la televisione e si è dedicato all’insegnamento che gli permette ovviamente di poter dedicare il giusto tempo al lavoro e anche la sua famiglia. Ovviamente partecipare ad Amici richiedeva tantissimo tempo perché dietro quello che noi vediamo in tv durante le puntate, c’è tanto altro. I professori sono 24 ore su 24 a disposizione degli allievi e del programma e Kledi pare che abbia ritenuto opportuno dedicare il tempo necessario alla sua famiglia.

La nostalgia del ballerino

Oggi il ballerino è sposato ed ha due figli. Nel corso dell’intervista però ha confessato di sentire ogni tanto nostalgia dei vecchi tempi e soprattutto del Talent di Maria De Filippi che è anche una sua grande amica.“Ma ogni tanto, come quest’anno, torno nel talent come giudice”, ha aggiunto Kledi.