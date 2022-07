La Hunziker commenta i primi capelli bianchi di Aurora, lei reagisce e Michelle le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Aurora Ramazzotti sono apparsi i primi capelli bianchi. Il dramma dell’influencer e l’apprezzamento di Michelle Hunziker. Il video sui social.

Aurora Ramazzotti ormai da diverso tempo è diventata un noto personaggio televisivo ed ha seguito quindi la strada intrapresa tanti anni fa dalla madre Michelle Hunziker e dal padre Eros Ramazzotti. In questi ultimi giorni la giovanissima Aurora pare che sia stata protagonista del web dopo aver condiviso alcune Instagram Stories piuttosto divertenti. In queste pare che abbia mostrato ai suoi tantissimi follower che la seguono giorno dopo giorno i primi capelli bianchi che sono comparsi sulla sua chioma. Sappiamo bene che i capelli bianchi sono davvero tanto odiati da tutti ma la comparsa dei primi è sempre vissuta come un dramma. La stessa Aurora, infatti pare che non abbia proprio preso bene questo primo segnale di invecchiamento. A sorridere invece dell’accaduto è stata la mamma Michelle Hunziker che pare abbia tanto apprezzato. Il tutto è avvenuto proprio sui social ed i follower di Aurora non hanno potuto che sorridere.

Aurora Ramazzotti e la comparsa dei primi capelli bianchi

Aurora Ramazzotti da diverso tempo ormai è un noto personaggio appartenente al mondo dello spettacolo. Sui social è piuttosto seguita da migliaia di follower e pare che sia anche piuttosto amata. Nei giorni scorsi ha condiviso delle Instagram Stories dove pare che abbia mostrato tutti i suoi follower la comparsa dei primi capelli bianchi. La giovane ha vissuto il tutto con un grande dispiacere al contrario della sua mamma che invece pare abbia tanto apprezzato.

Il dramma dell’influencer, mamma Michelle Hunziker apprezza

“Mia mamma vedendo i miei capelli bianchi ha detto: ‘Adoro il capello bianco su una giovane”. Questo quanto scritto da Aurora a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram. Aurora successivamente pare che abbia chiesto alla madre di spiegare proprio davanti a tutti il motivo per cui trovi interessante il capello bianco sulla giovane.

Simpatico siparietto tra mamma e figlia

“Lo trovo bellissimo amore“. Questa la risposta di Michelle Hunziker la quale avrebbe anche aggiunto dell’altro “Solo le persone interessanti, intelligenti, che hanno davvero qualcosa da dire, che pensano…”. Aurora avrebbe interrotto la madre dicendo”Tu non ne hai neanche uno” ed a quel punto la risposta di Michelle ha lasciato tutti davvero senza parole “Appunto”. Un momento piuttosto divertente e molto simpatico quello che mamma e figlia hanno condiviso su Instagram.