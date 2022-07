Camper, Tinto diretto su Antonella Clerici: “Vi svelo quello che ha fatto per me”

0 SHARES Condividi Tweet

Tinto, il conduttore di Camper svela un retroscena su Antonella Clerici. Pare che sia stata la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno a decretare il suo grande successo.

Tinto così come lo conosciamo, ma Nicola Prudente ovvero il suo vero nome di battesimo è uno dei conduttori del programma che va in onda In questa calda estate 2022 su Rai 1 intorno a mezzogiorno. Stiamo parlando del programma intitolato Camper che adesso conduce insieme a Roberta Morise. In questi ultimi giorni sembra proprio che il noto conduttore abbia rilasciato un’intervista a Nuovo TV raccontando come è iniziata questa avventura e soprattutto come sta procedendo.

Tinto, il conduttore di Camper svela alcuni retroscena sulla sua carriera

Nicola Prudente, in arte Tinto è uno dei protagonisti del nuovo programma di Rai 1 ovvero quello intitolato Camper. Sembra che il conduttore abbia voluto in qualche modo parlare di questa esperienza che ha definito tanto importante per lui e per la sua carriera. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a Nuovo TV pare che lo stesso abbia voluto ringraziare Innanzitutto Antonella Clerici, perché pare che sia stata proprio lei a credere tanto in lui. “Le devo tantissimo”, ha rivelato Tinto ricordando come sia stata proprio Antonella a volerlo in TV ai tempi quando conduceva La Prova del cuoco.“È stata lei a volere me e Federico Quaranta in tv nel suo programma. Secondo lei ci completavamo: io più allegro, lui più serio”.

Le parole di stima e di affetto di Tinto per Antonella Clerici

Sono state queste ancora le parole di Tinto che ha continuato ancora sottolineando quanto ammiri Antonella e quanto di lei apprezzi la capacità di entrare nelle case degli italiani con il suo grande sorriso ” e la sua luce speciale negli occhi”. Poi parlando sempre della Clerici pare abbia aggiunto“Vorrei essere la sua versione maschile e tornare a lavorare con lei”.

Il conduttore parla del suo programma e si dice felice e orgoglioso

E proprio Antonella pare che gli abbia dato tanti consigli in questi mesi, prima che iniziasse questo viaggio a Camper, insieme a Roberta Morise con la quale sembra andare molto d’accordo. Tinto si è detto comunque molto felice ed orgoglioso di essere al timone di questo programma che va in onda su Rai 1 ed ha sottolineato come sia per lui Una grande occasione.“È la mia prima occasione da protagonista dopo vent’anni di carriera”. Queste ancora le sue parole.