Pelle senza rughe: “Ecco la dieta che ringiovanisce meglio del botulino”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Di Pietro, noto dermatologo e direttore dell’Istituto dermoclinico di Milano ci svela i cibi che possono aiutarci a mantenere la pelle del nostro corpo giovane.

Quello che temiamo tutti noi è il ritrovarci con il passare del tempo una pelle invecchiata e dunque dall’aspetto non proprio salutare. Contro l’invecchiamento della pelle sembra che anche l’alimentazione può esserci di grande aiuto. Una dieta Infatti può aiutarci a tenere la pelle più giovane e soprattutto ci può aiutare a combattere le rughe. Questo è sostanzialmente quanto riferito da Antonino Di Pietro un noto dermatologo ed anche direttore dell’Istituto dermoclinico di Milano. Cerchiamo quindi di capire che cosa nello specifico l’esperto ha dichiarato l’esperto e come possiamo evitare di andare incontro a dei problemi e mantenere la pelle soprattutto del nostro viso fresca e soprattutto giovane.

Invecchiamento cutaneo, che cos’è

Sempre più spesso si sente parlare di invecchiamento cutaneo e con questo ci riferiamo al processo biologico di graduale declino e deterioramento della nostra pelle. Con il passare del tempo la nostra pelle invecchia insieme a noi e questo è quel processo che inizia proprio intorno ai 25 anni in genere per le donne ed intorno ai 30 per gli uomini.

Le cause

Ovviamente per poter evitare grandi danni, bisogna prevenire visto che ci sono anche diversi fattori che in qualche modo possono andare a velocizzare l’invecchiamento della nostra pelle. Si parla di fattori interni e fattori esterni. Quelli intrinseci sono perlopiù riconducibili alla produzione ormonale al patrimonio genetico e al rallentamento dei vari processi biologici e metabolici del nostro organismo. Tra i fattori esterni invece non possiamo non citare l’esposizione ai raggi ultravioletti, l’inquinamento il fumo ed anche l’alimentazione.

Invecchiamento della pelle, la parola dell’esperto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo con il passare del tempo la nostra pelle tende ad invecchiare e l’aspetto non è più giovane come una volta. Non tutti forse sanno che anche l’alimentazione può esserci tanto di aiuto per combattere le rughe. A darci qualche utile consiglio è Antonino Di Pietro un noto dermatologo non crei direttore dell’Istituto dermoclinico di Milano.«Si pensa che un viso posso diventare più giovane deformandolo. Ma nel caso della pelle la giovinezza è soprattutto elasticità. Bisogna dunque iniziare a parlare di giovinezza naturale. Fondamentale in questo senso mantenere un’alimentazione equilibrata».

I cibi consigliati

Quelli che favoriscono la microcircolazione, come i frutti di bosco che contengono i flavonoidi che migliorano l’elasticità della pelle. Ed ancora l’esperto sottolinea l’importanza degli Omega 3 e Omega 6 che aiutano a mantenere l’idratazione profonda della pelle. Continuano con la frutta e verdura cruda, che ci aiutano ancora ad idratare la pelle. Insomma, mangiare un pò di aiuto, secondo l’esperto, è il segreto per mantenere l’integrità cutanea.