Chiara Ferragni mai vista così, sui social è una furia: “Dannazione”

Chiara Ferragni protagonista di una disavventura insieme ad un gruppo di amici. La barca si rompe e rimane per ore in mare, documenta tutto sui social.

Disavventura per l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e per un gruppo dei suoi amici che pare siano rimasti in mare per parecchie ore in Grecia. Un imprevisto per la nota influencer Chiara Ferragni la quale pare che sia rimasta in mare ed anche per diverse ore per via di un guasto all’imbarcazione. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Chiara Ferragni, disavventura per la giovane influencer

Chiara Ferragni nelle scorse ore è stata protagonista di una disavventura avvenuta nelle acque della Grecia. Pare che la moglie di Fedez fosse partita alcune ore fa per trascorrere un weekend in Grecia insieme ad un gruppo di amici tra cui anche Chiara Biasi oltre che Veronica Ferrari e tanti altri. Il gruppo di amici pare avesse deciso di partire per trascorrere qualche giorno di vacanza. Purtroppo però proprio all’inizio di questo viaggio il gruppo di amici pare sia stato protagonista di una disavventura.

La moglie di Fedez e un gruppo di amici rimangono in mare a causa di un guasto all’imbarcazione

A raccontare quanto accaduto proprio la stessa Chiara attraverso alcune Instagram Stories che ha pubblicato ovviamente sul suo profilo Instagram. Chiara ha infatti documentato l’accaduto sui social raccontando passo dopo passo che cosa è accaduto a lei e al suo gruppo di amici. In realtà pare che le cose abbiano iniziato ad andare male non appena scesi dall’aereo ad Atene e diretti a Hydra che si trova nel golfo Saronico, tra Poros e Spetces. Mentre si trovavano in viaggio pare che la barca si sia completamente rotta in mare aperto.

Dopo 4 ore in mare aperto finalmente arrivano i soccorsi

Questo si sarebbe verificato subito dopo il tramonto. Chiara ed il gruppo di amici sono rimasti purtroppo in mare aspettando i soccorsi e pare sia stata la stessa moglie di Fedez a raccontare passo dopo passo quanto stesse accadendo. Dopo tanto attesa alla fine poi è arrivato per loro un taxi boat per prelevarli e portarli a destinazione. Purtroppo però i soccorsi sarebbero arrivati soltanto dopo un po’ e nel frattempo si era fatta sera e pare fosse anche calato il freddo in mare.“Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza… Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione”. Questo quanto raccontato da Chiara che ha specificato come i soccorsi siano arrivati effettivamente dopo bene 4 ore.