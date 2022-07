Massimiliano Rosolino frecciata al veleno su Alvin: “Avrei voluto essere io l’inviato”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino ha voluto parlare anche dell’Isola dei famosi e di Alvin. Nel corso di un’intervista, l’ex campione ha parlato anche di tanto altro.

Massimiliano Rosolino lo conosciamo tutti per essere un noto nuotatore diventato ormai anche noto personaggio televisivo. È stato anche l’ inviato dell’Isola dei Famosi lo scorso anno ed ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. Do un po’ di tempo a questa parte è lontano dagli schermi e riguardo il suo futuro professionale, l’ex nuotatore ha parlato proprio in questi giorni nel corso di una intervista che ha rilasciato al Magazine Nuovo. Ha parlato così della sua vita privata così come dei suoi impegni professionali e lavorativi raccontando anche alcuni aneddoti relativi alla sua partecipazione all’Isola dei famosi. Ma cosa dichiarato nello specifico l’ex nuotatore?

Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore parla dell’Isola dei famosi e di Alvin

Massimiliano Rosolino in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, dove pare che abbia parlato non soltanto della sua vita ma anche dei suoi progetti futuri. Sappiamo bene che lo scorso anno Massimiliano è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi, mentre quest’anno è stato sostituito da Alvin. Nel corso della stessa intervista pare che Massimiliano abbia voluto complimentarsi con il collega per il lavoro svolto durante questa edizione dell’Isola dei famosi. Ad ogni modo, pare che abbia anche voluto fare una confessione ovvero sottolineare il fatto che se avesse avuto la possibilità di poter rifare il programma sicuramente l’avrebbe fatto senza pensarci su.“Ho trovato che Alvin sia stato un inviato impeccabile…Ma se avessi avuto l’opportunità di partecipare ancora l’avrei fatto volentieri: non lo nascondo…”.

I progetti lavorativi futuri dell’ex nuotatore

Ad ogni modo, ad un certo punto la giornalista pare che abbia fatto notare a Massimiliano il fatto che in questi mesi sia stato parecchio assente dalla televisione. Rosolino ha quindi confessato di essere stato tanto impegnato da un punto di vista professionale ed ha anche aggiunto che a partire da settembre i telespettatori potranno nuovamente vederlo più spesso in televisione perché prenderà parte al programma condotto da Serena Bortone. Sarà Infatti uno dei protagonisti di questo programma insieme alla compagna, ovvero la madre delle sue figlie, Natalia Titova.

La guerra in Ucraina, come sta affrontando tutto questo la compagna?

“A settembre tornerò con Natalia tra i protagonisti del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno su Rai Uno…”. Nel corso della stessa intervista poi il nuotatore pare che abbia voluto trattare anche un argomento piuttosto importante, ovvero la guerra in Ucraina visto che comunque la sua compagna è di origine russa in realtà. L’ex nuotatore avrebbe risposto che Natalia, purtroppo sta vivendo un momento piuttosto difficile anche perché non può tornare nel suo paese per andare a trovare il padre. “Non può andare in Russia a trovarlo proprio per questa guerra terribile…E’ una situazione assai delicata…”.