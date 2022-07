Glicemia alta, ecco cosa fare per ridurla in pochissimo tempo

0 SHARES Condividi Tweet

Che acqua bere quando si soffre di glicemia alta? Sapere che anche l’acqua può influire sul livello dello zucchero nel sangue?

Se si soffre di glicemia alta bisogna stare piuttosto attenti perché le conseguenze potrebbero essere davvero tante e anche molto gravi. Il diabete purtroppo è una malattia piuttosto comune ma anche molto seria che si presenta quando abbiamo una presenza eccessiva di zuccheri nel sangue. I sintomi in genere sono simili ad altre malattie. Chi soffre di diabete, in genere soffre anche di ipertensione e/o obesità. Nessuno o forse in pochi sanno che anche l’acqua può influire sulla glicemia. Ora qui di seguito vi indicheremo quale acqua si può bere quando la glicemia è troppo alta.

Glicemia Alta, come si manifesta e quali sono i sintomi

La glicemia alta nel sangue può causare diversi problemi ed è per questo che bisogna stare particolarmente attenti e soprattutto bisogna tenerla sotto controllo. In genere l’iperglicemia ovvero la glicemia alta è collegata al diabete e ci sono alcuni sintomi specifici che possono indicarci proprio questo tipo di problema di salute.

Iperglicemia

Alcuni di questi sono il vomito, fame eccessiva, problemi oculistici e tachicardia o aumento dei battiti cardiaci. In presenza di glicemia alta abbiamo un elevato livello di zucchero nel nostro sangue e questo accade perché comunque il nostro corpo non produce abbastanza insulina. In questa circostanza parliamo di diabete di tipo 2. Ovviamente per poter diagnosticare l’iperglicemia bisogna fare degli accertamenti ovvero delle analisi del sangue.

Che acqua bere se si soffre di glicemia alta

Come abbiamo visto, anche l’acqua può influire sulla glicemia e qui di seguito vi indicheremo quale tipo di acqua bere nel caso in cui dovesse presentarsi questa situazione. La glicemia è prodotta dal nostro organismo, ma viene anche direttamente dal cibo che assumiamo. È importante per questo motivo fare una corretta alimentazione e soprattutto bere tanta acqua. L’autorità Europea per la sicurezza alimentare ha indicato la quantità di acqua che Uomini e Donne dovrebbe assumere in caso di diabete o glicemia alta. Per le donne è consigliato bere 1,6 litri di acqua al giorno mentre per gli uomini 2 litri. E’ anche consigliabile bere un litro alla mattina ed un litro il pomeriggio. Questo per evitare di disidratarsi. Non c’è un tipo di acqua specifica che fa abbassare i livelli del sangue, ma bisognerebbe scegliere l’acqua con un valore di magnesio superiore a 50 mg.