Francesco Facchinetti una furia sui social contro alcuni personaggi famosi: “Fate schifo”

Nei giorni scorsi, uno chef messicano sembra se la sia presa con le influencer definendole “scroccone”. Ad appoggiare il suo pensiero Francesco Facchinetti.

Qualche giorno fa un noto chef messicano ovvero Edgar Nunez pare che con le sue dichiarazioni abbia fatto letteralmente scoppiare un putiferio sui social network. Pare che nello specifico quest’ultimo si sia rifiutato di farsi pagare in visibilità da un’ influencer. Pare che lo chef avesse ricevuto quindi un messaggio da parte di una influencer che in cambio della sua presenza all’interno del locale gli avrebbe fatto della pubblicità. Edgar si sarebbe rifiutato e poi avrebbe anche postato il suo sfogo direttamente sui social. Adesso a dire la sua al riguardo è stato anche Francesco Facchinetti. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Lo chef messicano Edgar Nunez rifiuta la pubblicità da parte di un’influencer

Qualche giorno fa lo chef messicano Edgar Nunez, pare che abbia rifiutato di farsi pagare in visibilità, da una nota inlfuencer.«Ciao come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te».

il cuoco pare che abbia risposto al messaggio con una risata disarmante e poi avrebbe pubblicato un tweet piuttosto pungente, definendo la ragazza «scroccona internazionale». Questo il messaggio che la donna avrebbe inviato allo chef, che però pare abbia rifiutato. il suo sfogo ha fatto il giro del web e subito dopo anche un altro noto personaggio del mondo dello spettacolo italiano ha parlato di questi “influencer scrocconi”. Stiamo parlando di Francesco Facchinetti.

Le dure parole di Facchinetti

«Hai fatto bene! E questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta». Queste le parole di Francesco che ha mosso delle accuse ben precise e specifiche. «Io non ho mai chiesto nulla gratis. Ho pagato quasi sempre. Se vado in un ristorante e me lo offrono lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia. E se vado in qualsiasi posto lascio quasi sempre la mancia. Io non voglio cose gratis. Se mi spediscono qualcosa gratis a casa lo rimando indietro».

Francesco Facchinetti dalla parte dello chef, contro le influencer scroccone

Ma Francesco non si è limitato a questo ed avrebbe aggiunto dell’altro. «Io mi sento che devo pagare. Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica e morale pagare le cose. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose fai schifo. Fai pena. Fai penaaaa». Infine, il figlio di Roby Facchinetti pare che abbia voluto rivolgersi direttamente a questi influencer, utlizzando delle parole molto pesanti. «Siete delle bestie. Se guadagnate spendete, perché accumulare dei soldi ve lo posso assicurare porta anche male».