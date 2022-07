Vito Coppola lascia Ballando con le stelle e Milly Carlucci commenta sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci costretta a dire addio ad un altro maestro di ballo. Questa volta ad andare via è Vito Coppola, che ha vinto la scorsa edizione.

Vito Coppola il noto maestro di ballo di Ballando con le stelle è stato in questi ultimi giorni parecchio sotto i riflettori per via della storia con Arisa. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno visto che ha vinto il programma condotto da Milly Carlucci in coppia con la cantante Arisa, adesso sembrerebbe aver preso una strada differente rispetto al passato. Secondo una indiscrezione, infatti Vito Coppola non sarebbe più presente nel cast del programma condotto la Milly Carlucci. Questo è quanto si legge in un post diffuso su Twitter. Ma per quale motivo?

Ballando con le stelle, l’ex maestro di ballo Vito Coppola lascia il programma

Vito Coppola pane che non sarà più presente nel cast di Ballando con le stelle, il noto programma condotto da Milly Carlucci e sarebbe questa l’indiscrezione che è stata lanciata sui social network e nello specifico su Twitter. Pare che il maestro di ballo abbia firmato un contratto con una produzione straniera ovvero la produzione della versione inglese del talent show di Rai 1. Pare che però non si tratti di una vera e propria indiscrezione ma di una notizia certa visto che anche la conduttrice ha voluto augurare il meglio al suo ex maestro di ballo.

Vito passa alla versione inglese di Ballando con le stelle, gli auguri speciali di Milly Carlucci

“Da Ballando con le Stelle a Strictly Come Dancing. Un successo e un orgoglio. Vito tifiamo per te…”, queste le parole scritta dalla conduttrice Milly Carlucci che ha così pubblicato un post ovvero un video dove ha fatto il suo In bocca al lupo alle giovane Vito. Le voci però su di lui non sono soltanto queste, ma si parla anche della sua vita privata e sentimentale.

Le precisazioni di Vito sulla sua vita privata e la storia con Arisa

Qualche giorno fa qualcuno pare avesse sottolineato come la storia d’amore tra Vito e Arisa fosse finita perché lui l’avrebbe tradita con Lucrezia Lando. Anche in questo caso però lo stesso Vito ho voluto fare chiarezza al riguardo pubblicando un post piuttosto importante.“Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia…”.