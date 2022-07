Emanuele Vaccarini, Sonia Bruganelli scrive sui social un messaggio per lui

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ha deciso di salutare Emanuele Vaccarini, il gigante buono di Avanti un altro. La notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole.

E’ venuto a mancare Emanuele Vaccarini, una vecchia conoscenza di Avanti un altro il noto programma condotto da Paolo Bonolis. E’ stato il gladiatore del programma e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. A commentare la notizia è stata nelle scorse ore Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis. Ma cosa ha scritto quest’ultimo?

Avanti un altro, è venuto a mancare Emanuele Vaccarini



E’ venuto a mancare Emanuele Vaccarini, colui che ha preso parte al programma Avanti un altro dove ha interpretato il personaggio del gladiatore. Una morte che sicuramente ha lasciato tutti senza parole. L’uomo si è spento all’età di 44 anni e pare che attraverso il suo personaggio si sia fatto amare dagli italiani che lo ricorderanno con grande affetto. Le cause del decesso sembra che siano al momento ignote, ma pare che avesse alcuni problemi di salute.



Cosa è accaduto al Gigante di Avanti un altro?

Emanuele è stato quindi uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Pare che avesse già preso parte al programma come concorrente. Poi sarebbe diventato una presenza fissa nel programma, facendosi conoscere dal grande pubblico. Ha fatto una comparsa anche nel mondo del cinema. Era nato a Roma nel 1977 e pare avesse diverse passioni, ovvero arti marziali, body building , pugilato e scherma medievale,giapponese e vichinga. Era diventato anche un istruttore di Mma.



Il saluto commovente di Sonia Bruganelli

La notizia della sua morte ha destato parecchio scalpore e tantissimi sono stati i messaggi di affetto arrivati da parte di tanti suoi colleghi e amici. Non sono mancate le bellissime parole di Sonia Bruganelli che sul suo profilo Instagram ha voluto salutare così Emanuele.“Riposa in pace gigante buono”. Queste le parole di Sonia. Anche Francesco Nozzolino ha voluto dire la sua e salutare il suo grande amico.“Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti dietro ai camerini, tante risate! È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero”. “Mi è appena giunta notizia che Emanuele Vaccarini, il ‘gladiatore’ di Avanti Un Altro, non è più tra noi…Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha”.