Selvaggia Lucarelli senza freni su Fedez: “Non smetterò di attaccarlo”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli pare sia tornato a parlare di Fedez e le sue parole sono apparse come sempre molto dure. A breve sicuramente il rapper deciderà di rispondere in un modo o nell’altro.

Selvaggia Lucarelli e Fedez da diverso tempo sono in guerra, anche se il rapper ha sempre evitato di rispondere alla nota opinionista e giornalista. In quest’ultimo periodo però ci sarebbe stata un’ eccezione ed infatti Fedez ha voluto rispondere alle critiche di Selvaggia Lucarelli. Pare che nelle scorse ore quest’ultima abbia fatto ironia sulla fotografia portata da Fedez insieme alla Guardia di sicurezza del concerto Love Mi, che proprio nei giorni scorsi è diventato una vera e propria star del web. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Selvaggia Lucarelli e soprattutto cosa ha detto a Fedez?

Selvaggia Lucarelli torna a criticare Fedez

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore è tornata a criticare Fedez il quale nei giorni scorsi pare abbia pubblicato una fotografia che lo ritrae insieme alla guardia giurata del concerto Love Mi. Ebbene, sembra proprio che nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa Selvaggia Lucarelli ha parlato degli uomini che da sempre hanno tentato di screditare la in qualche modo. “Alza palette a Ballando con le stelle”, avrebbero detto di Selvaggia.

Le parole di Selvaggia

“Tentano di delegittimarmi andando a prendere la cosa più effimera del mio lavoro, cercando di identificarmi con quello. E questo lo fanno sempre e solo i maschi. Sono stata invitata ad alzare palette sempre e solo da maschi e sempre colleghi. Giletti, Paragone, Monteleone, una marea. Un’ossessione maschile. Credo che sia una questione di potere. Occupo uno spazio che ritengono loro, un’invasione. Come si permette di occuparlo? Decidono loro, i maschi, se puoi contare o no. E così quelle donne cooptate nel giro diventano la peggiore rappresentazione di quella mentalità, grate e devote al maschio che le ha prese dal mucchio. Io non ho padrini, non ho uomini a cui dire grazie. Il mio spazio me lo sono presa da sola”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli.

Il giudice di Ballando con le Stelle parla di Fedez

Ad un certo punto, nel corso dell’intervista il giornalista pare che abbia chiesto alla Lucarelli di parlare di Fedez.“Qui il sessismo non c’entra, non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo. L’insulto che mi ha fatto più male? Forse quello dei due youtuber che mi dedicarono un video di 15 minuti dandomi della p*ttana. Fedez gli ha dato il suo avvocato per difendersi. Ma sono stati condannati. Rimango più turbata dalla solidarietà silenziosa fatta di like che da chi mi insulta”. Queste ancora le sue parole. Fedez già nei giorni scorsi aveva in qualche modo risposto critiche della giornalista e molto probabilmente lo farà ancora.