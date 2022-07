Alena Seredova diretta su Michelle Hunziker: “Non la seguo e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova torna a parlare di Michelle Hunziker spiegando il perchè non la segue su Instagram. Le sue parole dichiarate durante una chiacchierata con i suoi fan.

La nota modella Alena Seredova in questi giorni sembra sia tornata a parlare spiegando sui suoi profili social il motivo per cui non segue più Michelle Hunziker. Sappiamo bene che il mondo dei social è molto particolare e che dietro si nascondono tanti intrighi. In genere in tanti tendono a mostrare ciò che non è. Alena Seredova però, pare che nel corso di un’intervista abbia voluto dire le cose per come stanno circa alcuni rapporti con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ma cosa ha dichiarato?

Alena Seredova parla del suo rapporto con Michelle Hunzker

Alena, la nota modella ceca 44enne di recente pare che abbia voluto parlare con i suoi fan spiegando anche il perchè non segue più Michelle Hunziker. Pare che siano stati alcuni fan a notare il fatto che la Seredova non segue più la conduttrice su Instagram. Così, Alena senza alcuna remora non ha negato ed ha raccontato le cose così come stanno.

Le parole della modella

“Perchè non seguo Michelle? Non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho. Sento persone che sento al telefono e che ho incontato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però seguo sua figlia perciò.. Così non vale? Almeno 5 punti?“. Pare che tra le due donne, quindi, non ci sia alcun tipo di problema e nessun attrito ma semplicemente preferisce spendere il suo tempo facendo e seguendo altro.



La modella ceca torna a parlare di Ilaria D’Amico

Ad ogni modo, ultimamente la modella pare che abbia anche parlato di Ilaria D’Amico, la donna che sta insieme al suo ex marito, Gianluigi Buffon. Per Alena la fine del matrimonio con Gigi è stato un momento di grande sofferenza. La scoperta del tradimento e la fine del matrimonio con l’uomo che amava tanto, padre dei suoi figli. La modella non ha mai nascosto di aver tanto sofferto. Quest’ultimo ha lasciato Alena proprio lei. Adesso la modella si è rifatta una vita e sta insieme all’imprenditore Alessandro Nasi. I due stanno insieme dal 2015, ha una figlia Vivienne Charlotte che è venuta al mondo nel 2020. Si dice che ben presto i due potrebbero convolare a nozze.