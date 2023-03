Grande fratello vip, Antonella gela Alfonso, quello che accade dopo non se lo aspettava nessuno

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi delusa per non essere stata la seconda finalista. Dopo una serie di attacchi, la gieffina crolla e scoppia a piangere.

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi sembra abbia avuto un vero e proprio crollo emotivo. Tutto è accaduto nel momento in cui si è scoperto che Micol Incorvaia è la nuova finalista del Grande fratello vip. Pare che l’ex schermitrice fosse convinta di essere la nuova finalista, ma così non è stato. Una prima volta già si era ritrovata al televoto per la finale che è stato vinto da Oriana Marzoli, e ieri invece dalla fidanzata di Edoardo Tavassi. Micol ha vinto con il 33% dei voti, una percentuale molto alta visto che erano tanti al televoto e questo ha fatto storcere il naso ad Antonella che punta alla vittoria.

Grande fratello vip, eletta la seconda finalista è Micol Incorvaia

Antonella Fiordelisi nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, pare che abbia avuto un crollo. La gieffina era convinta di essere la seconda finalista di questa edizione del Grande fratello vip, ma le sue aspettative sono rimaste parecchio deluse. Ad essere stata incoronata seconda finalista di questa edizione del reality è stata Micol Incorvaia, la fidanzata di Tavassi, che ha ottenuto ben il 33% dei voti. La Fiordelisi è apparsa piuttosto scoraggiata e delusa. Ha così confermato di essere parecchio delusa, ed ancora una volta ha dovuto fare i conti con le critiche di Orietta Berti che dall’inizio del reality ha per lei solo dei giudizi negativi.

Delusione per la Fiordelisi

Mentre tutti festeggiavano il successo di Micol, Antonella è rimasta sul divano facendo delle smorfie di disapprovazione. Così, Alfonso Signorini ha interpellato Antonella, chiedendole di raccontare cosa fosse accaduto in studio, ovvero chi l’avesse attaccata in studio e lo ha fatto utilizzando una frase poco carina che non è piaciuta in primis alla stessa Antonella. “Qualcuno ti ha spellato viva”, ha detto Alfonso, frase alla quale Antonella ha risposto “Non so, in realtà spero non lo faccia mai nessuno!”.

La frase di Signorini che stona e la risposta della gieffina

Ad ogni modo, alla fine della puntata Signorini ha dato il via ad una catena di salvataggio e alla fine sono rimaste proprio Antonella e Nikita. Milena, ha scelto la prima, lasciando Antonella per ultima finendo direttamente al televoto e proprio questo ha fatto traboccare il vaso. La Fiordelisi è finita per piangere.“Preferisco andarmene vi dico la verità, non ce la faccio più. mi sento debole, stressata, forse perché sono qui da sei mesi. Mi sento sola. Solo Nikita, anzi anche gli altri, in questi giorni mi sono stati vicini, ma mi sento sola. Non ho più tante cose belle qui. Mi sono scocciata che mi vengono a dire che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia. Tutte queste critiche, una dopo l’altra, mi fanno stanno male”. Alfonso ha cercato di risollevare gli animi della Fiordelisi, chiedendole di prendere tutto quanto accaduto in puntata come sfogo. Alfonso ha chiesto a Sonia di parlare con Antonella.

La gieffina in lacrime, conduttore e opinioniste la rincuorano

“Io vorrei che dicesse Orietta qualcosa ad Antonella”, ha detto Sonia. “Non hai perso, sei ancora in gara. Se ti comporti bene e sei sincera tu vai vicino alla vittoria. Te l’ho detto quando sei venuta qui, ma tu non ascolti mai”, queste le parole di Orietta che sono state di certo molto apprezzate dalla Fiordelisi. “Stasera va così, non sei un pezzo di legno, siamo umani. Ma è un momento ok? Testa alta e vai in salone, come in pedana quando giocavi a scherma”. Queste le parole di Alfonso invece.