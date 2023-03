Elettra Lamborghini una furia sui social, hanno spoilerato la nuova canzone

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini è apparsa una furia in questi giorni sui social, dopo che qualcuno avrebbe spoilerato la sua nuova canzone.

Elettra Lamborghini la conosciamo tutti per essere una nota cantante oltre che la ricca ereditiera. In questi anni la giovane cantante è riuscita a sfornare diversi i successi e Hit, soprattutto estive. È stata anche al centro del gossip per via del rapporto con la sorella Ginevra di cui tanto si è parlato durante la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello vip qualche mese fa. Ad ogni modo, proprio in queste ore sembra che Elettra si sia lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro sui social e nello specifico su Instagram. Il motivo? Pare che la sua nuova canzone sia stata in qualche modo spoilerata.

Elettra Lamborghini vittima di un caso di spoiler?

Elettra Lamborghini è pronta a lanciare la sua nuova Hit per questa estate 2023. Purtroppo però qualcosa è andato storto e sembrerebbe che la giovane cantante bolognese sia stata in qualche modo vittima di un caso di spoiler. Recentemente Elettra ha condiviso alcune Instagram Stories dove pare che si sia sfogata in modo anche abbastanza duro, contro qualcuno che senza il suo permesso avrebbe anticipato il prossimo simbolo.

La confessione intima della cantante a Stasera c’è Cattelan

Ospite del programma Stasera c’è Cattelan, Elettra ha confessato di essere in un momento piuttosto delicato della sua vita e di aver per questo motivo anche intrapreso un percorso terapeutico per cercare di risolvere qualche trauma risalente al passato. A questo, ci si è aggiunto anche un problema sorto in campo lavorativo e professionale. Qualcuno avrebbe infatti fatto un torto alla cantante ventinovenne e per questo motivo Elettra si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro sui social. Pare che la stessa Elettra sappia chi è stato a farle questo torto.

Lo sfogo piuttosto duro della cantante

Anche se non ha voluto nominarlo direttamente, dalle sue parole si è capito però che si tratta di qualcuno che ha preso parte al video del brano.”Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tra, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip”. Questo è lo sfogo di Elettra che è apparsa davvero una furia