Grande fratello vip, Orietta Berti durissima contro Antonella Fiordelisi “Ecco cosa devi fare”

Orietta Berti si è scagliata ancora una volta contro Antonella Fiordelisi nella giornata di ieri. “Devi guadagnarti la pagnotta non basta avere un milione di follower”.

La puntata del Grande fratello di ieri è stata particolarmente movimentata. E’ stata infatti decretata la seconda finalista di questa settima edizione del reality di Canale 5 ed a trionfare è stata Micol Incorvaia. Pare che la decisione del pubblico però non sia andata a genio ad Antonella Fiordelisi, la quale è rimasta piuttosto delusa dal risultato del televoto e non è riuscita neppure a trattenere le lacrime. Il responso del televoto si è scoperto in studio, dove è avvenuto l’ennesimo scontro tra Orietta Berti e Antonella. In questi lunghi sei mesi Orietta non si è mai risparmiata su Antonella e lo stesso è accaduto nella giornata di ieri. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Grande fratello vip, decretata la seconda finalista del reality

La puntata del Grande Fratello vip di ieri giovedì 16 marzo 2023, è stata ancora una volta contrassegnata da uno scontro piuttosto acceso, avvenuto tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. Sembra che la cantante ancora una volta ci sia andata giù abbastanza pesante contro l’influencer che l’avrebbe accusata di aver esagerato in questi mesi in tutto. La cantante avrebbe anche detto che secondo il suo parere Antonella con il suo comportamento ha rovinato il suo percorso.

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi

«Non mi è mai piaciuto come hai trattato Edoardo lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso», ha detto la Berti.

Le dure parole della cantante contro la gieffina

«Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri, non basta avere un milione di follower». Questo quanto aggiunto ancora dalla Berti per la Fiordelisi. Quella di ieri per Antonella è stata una puntata piuttosto particolare visto che ha dovuto fare i conti anche con una delusione per via del televoto che ha determinato la seconda finalista che è Nicole la sua acerrima nemica in questo reality.