Pomeriggio 5, Barbara D’Urso contestata dalla sua ospite, tensione alle stelle in studio

La conduttrice Barbara D’Urso nella giornata di ieri è stata contestata dalla sua ospite. Attimi di tensione in studio.

Barbara D’Urso la conosciamo per essere una nota conduttrice italiana, la quale vanta di certo una carriera ricca di grandi successi. Ebbene, sembra che la conduttrice nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 sia stata contestata e in studio si sono vissuti attimi di tensione. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ospita la mamma palermitana protagonista del video su Tik Tok

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, l’ultima della settimana, ed ha come sempre parlato nella prima parte, di argomenti di cronaca più rilevanti. Nello specifico sembra aver parlato di una donna, una mamma che ha pubblicato un video polemica su Tik Tok, attraverso il quale si è scagliata contro i maestri che ogni giorno sobbarcano di compiti i propri alunni non dando loro modo di poter fare altro al di fuori della scuola. Barbara ad un certo punto si è collegata con la donna in questione, dandole la parola su Canale 5.

La mamma contro i maestri per i troppi compiti assegnati agli alunni, il video diventa virale

Prima però, è stato mandato in onda questo video diventato virale, anche la redazione ha dovuto fare dei tagli, perchè la mamma ha utilizzato dei termini improponibili per un programma pomeridiano. “E’ diventata virale su tutti i social perchè ha avuto uno sfogo molto forte contro gli insegnanti del suo bambino…Noi facciamo vedere solo una parte del pezzo di questo video molto violento perchè noi teniamo molto alla fascia protetta…”. Queste le parole di Barbara che subito dopo ha dato la parola all mamma che ha ribadito il suo punto di vista. Gli ospiti in studio però si sono scagliati contro di lei. Ad un certo punto però, è accaduto l’impensabile, ovvero la donna si sarebbe scagliata contro Barbara, contestando il modo in cui la stessa ha affrontato questa vicenda.

La signora Emma contro la conduttrice, tensione in studio

“Non si sta parlando dell’argomento…Si sta colpendo solo la persona…Dovevamo parlare di altro…Ho chiesto scusa…”, ha detto la donna. Barbara non ha potuto non replicare dicendo “Cosa avresti voluto dire che non ti sto facendo dire? Dimmi Emma…”. A quel punto però si sarebbe interrotto il collegamento, a quanto pare per un problema tecnico. “E’ caduto il ritorno audio…Non mi sente…”, ha detto la conduttrice. La Groppelli avrebbe però affondato ancora il colpo dicendo “Lo sta facendo apposta” ma Barbara le ha chiesto di non infierire. “Smettila Patrizia… Ma che fa a posta? Groppelli sei una vipera”. Poi l’audio è tornato e così la signora Emma ha potuto chiarire la sua posizione.