I soliti ignoti, Amadeus in imbarazzo per una gaffe, ma poi cerca di rimediare

Gaffe clamorosa a I soliti ignoti. Il conduttore rimasto spiazzato dal comportamento di un ignoto, cerca di rimediare.

Amadeus ha condotto una nuova puntata de I Soliti ignoti nella serata di ieri venerdì 17 marzo. Il programma è molto amato dai telespettatori italiani e lo dimostra il fatto che sia sempre uno dei più seguiti. Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri ad un certo punto è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Si è trattato di certo di un errore, che ha fatto sorgere dei dubbi ed ha costretto lo stesso conduttore ad intervenire e correre ai ripari. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Amadeus in imbarazzo a I soliti ignoti

Amadeus nel corso della puntata de I soliti ignoti della giornata di ieri, ha vissuto degli attimi di smarrimento. Tutto è accaduto nel momento del parente misterioso, quando uno degli ignoti rimasti sui cubi è sceso prima di essere chiamato da Amadeus. Questo gesto è stato interpretato da tutti in un modo, ovvero che fosse proprio lui il figlio del parente misterioso. In realtà però, si è solo trattato di un errore.

L’Ignoto numero 5 scende senza il permesso del conduttore

Facciamo un passo indietro. I concorrenti hanno indicato l’ignota numero 3 come la figlia del parente misterioso. A rimanere sui cubi l’ignora numero 1, il numero 5 e il numero 8. A quel punto, Amadeus avrebbe iniziato a fare la classica esclusione dicendo “Il signore non è il papà di Elisa, l’ignota numero 1”. Subito dopo è accaduto quello che abbiamo sopra raccontato. Amadeus stava per annunciare “Scenderà l’ignoto numero 5 o l’ignoto numero 8?”. Non ha neppure finito la frase che l’ignoto numero 5 è immediatamente sceso, senza dargli il tempo di poter aggiungere il resto della frase.

Svelato il parente misterioso, i concorrenti si portano a casa un buon montepremi

“Tiziano da Bologna, l’ignoto numero 5, è sceso da solo! Questo mi preoccupa molto, mi ha dato un dolore!”, questo il commento di Amadeus rimasto spiazzato. Momento di imbarazzo per l’ignoto, ma tante risate per i presenti in studio. A quel punto, il conduttore avrebbe tentato di rimediare a questo errore ed ha escluso l’ignoto numero 8, facendolo uscire dallo studio. Tutti ormai erano convinti che il 5 fosse il figlio del parente misterioso ma in realtà non è stato così.“E’ come se avesse detto: vado da mio padre” , ha detto Amadeus. Dopo un pò è stato realmente svelato il parente misterioso, l’ignoto numero 3 che era stato indicato proprio dai concorrenti che hanno vinto ben 8.400 euro.