Benedetta Primavera, Loretta Goggi ospita Morgan che spacca la chitarra in diretta, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Benedetta Primavera, la Goggi ospita Morgan e il cantautore mette in scena una gag incredibile. Cosa è accaduto?

Nel corso della puntata di Benedetta Primavera, la seconda andata in onda ieri venerdì 17 marzo, sembra che Loretta Goggi abbia ospitato Morgan. Come sempre, il noto cantante e cantautore si è scatenato nello studio di Rai 1 e ad un certo punto ha praticamente spaccato la chitarra lasciando tutti senza parole. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un passo indietro.

Benedetta Primavera, Loretta Goggi ospita Morgan che “spacca” la chitarra

Nella seconda puntata di Benedetta Primavera, Loretta Goggi la conduttrice ha ospitato diversi colleghi ed amici. Tra questi Morgan, il cantante che ad un certo punto, alla fine dell’esibizione sulle note del brano cantato dalla Goggi, ha scherzato simulando di rompere la sua chitarra. Pare che sia stata una provocazione quella di Morgan, contro tutti coloro che lo hanno accusato in questi anni di esagerare in tv. Questa gag piuttosto divertente, ad ogni modo, non è passata inosservata ai telespettatori da casa.

Gag simpatica di Luca e Paolo

Ad ogni modo, la puntata in questione è stata davvero molto divertente e simpatica. Loretta Goggi dopo essere entrata in studio ha salutato il suo pubblico ed ha fatto entrare le sue spalle, ovvero Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I due improvvisamente si sono buttati ai piedi della cantante mettendo in scena una gag molto simpatica.“Perdonaci Loretta, ma dobbiamo metterti in imbarazzo. Tu hai capito quello che vogliamo, ci canti Maledetta primavera?”. Queste le parole di Luca e Paolo.

Le “Confidenze” di Loretta

Loretta, con questo programma è tornata alla conduzione di uno show tutto suo in prima serata dopo oltre 30 anni e per questo per lei è motivo di grande emozione. “All’inizio non ero convinta perché non mi piaceva l’idea di giudicare dei colleghi, poi Carlo mi ha convinta”. Queste le parole di Loretta pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni a Confidenze. Fortunatamente Carlo è riuscita a convincerla, visto che il suo programma effettivamente sta avendo un grande successo e piace tanto ai telespettatori italiani.