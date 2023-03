La vita in diretta, Milly Carlucci in grande imbarazzo, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice de Il cantante mascherato in difficoltà a La vita in diretta dopo aver provato a fare una sorpresa. Ma cosa è accaduto?

Nella puntata de La vita in diretta di ieri è accaduto qualcosa di imprevisto ed improvviso che ha destato qualche preoccupazione. Il conduttore è rimasto parecchio perplesso ma ha deciso comunque di andare avanti cercando di rimediare più possibile. Tutto è accaduto nel momento in cui è arrivata in collegamento Milly Carlucci, che questa sera sarà la protagonista della prima puntata de Il cantante mascherato. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Milly Carlucci ospite a La vita in diretta da Alberto Matano

Milly Carlucci, pronta a fare il suo debutto nella giornata di oggi con il programma Il cantante mascherato, è stata ospite nel programma di Alberto Matano a La vita in diretta nella puntata di ieri venerdì 17 marzo 2023. Durante il suo intervento, ad un certo punto la conduttrice si è lasciata andare ad una gaffe, ovviamente inaspettata e inattesa. Milly ha infatti annunciato di voler mostrare al padrone di casa ed ai suoi ospiti come viene alterata la voce dei concorrenti misteriosi che si trovano dietro le maschere.

La conduttrice de Il cantante mascherato vuole fare una sorpresa ma non riesce

Milly ha preso così il microfono speciale e nel momento in cui ha parlato nessuno ha praticamente sentito niente. Il microfono non ha infatti alterato nessuna voce e non ha funzionato. “Mi sa che così vediamo come la voce sparisce del tutto, non come si modifica”, ha commentato Nunzia De Girolamo. A quel punto Milly ci ha riprovato, ma purtroppo senza nessun risultato.

Milly Carlucci in imbarazzo per la sua gaffe

A quel punto la conduttrice è apparsa parecchio in difficoltà e girandosi verso le telecamere avrebbe chiesto agli addetti ai lavori di intervenire. “Mi sa che dobbiamo rimandare“, ha detto Milly parlando con il conduttore.“La voce dei concorrenti viene alterata con il microfono solo quando parlano con la giuria, mentre quando cantano la alterano da soli”, ha aggiunto ancora Milly piuttosto imbarazzata per l’accaduto. Direte il bello della diretta, ma se questo inconveniente fosse accaduto in puntata a Il cantante mascherato?