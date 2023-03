Chiara Ferragni fotografata a bordo di un volo low cost, il web la prende in giro e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni prende un aereo della EasyJet e sui social si scatena il caos. Il video di lei in fila finisce su TikTok e diventa virale.

Chiara Ferragni è una delle donne più amate degli ultimi anni, l’influencer più seguita sui social. Reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, Chiara è stata in questi giorni protagonista del gossip per via di un silenzio sospetto sui social, tanto che in molti avevano ipotizzato che ci fossero dei problemi con Fedez. Fortunatamente è stato un falso allarme ed entrambi si sono mostrati più uniti e innamorati di prima. La nota influencer però, sembra che sia stata paparazzata in queste ore su un volo low cost EasyJet e il video è diventato virale.

Chiara Ferragni finisce ancora una volta al centro del gossip

Chiara Ferragni riesce sempre a trovare il modo per stare al centro del gossip. Proprio in queste ore sembra che Chiara sia stata paparazzata su un volo low cost EasyJet ed il video è apparso sui social. Nello specifico, sembra che il video sia diventato virale sulla piattaforma cinese, ma Chiara non ha gradito quanto accaduto ed ha voluto replicare mettendo a tacere le critiche. In realtà in molti sono rimasti parecchio stupidi dal fatto che Chiara viaggiasse low cost, ovvero con i semplicissimi aerei di linea e non con i jet privati.

L’imprenditrice digitale più famosa al mondo paparazzata su un volo low cost

La moglie di Fedez è stata fotografata proprio a bordo di un aereo appartenente alla compagnia easyJet. Chiara è stata immortalata mentre si trovava in fila insieme al suo team di lavoro. Chi ha ripreso Chiara, ha poi condiviso questo video su TikTok e nel giro di pochissimo tempo ha raggiunto tantissimi utenti, diventando virale e ottenendo tantissimi like. «Quando anche Chiara Ferragni vola con le compagnie low cost». Questo quanto si legge nella didascalia del video in questione.

Il video diventa virale, la risposta di Chiara non tarda ad arrivare

Chiara però non sembra abbia apprezzato questo video che ha voluto replicare e lo ha fatto a tono. “Ero io baby“, ha scritto Chiara che ha così chiarito ogni tipo di dubbio. Poi ha aggiunto “Non capisco cosa ci sia di strano nel fatto che viaggiassi con easyJet”. Insomma, una risposta al tono quella di Chiara la quale ancora una volta ha voluto far capire di essere una persona come tante altre che prendono un semplicissimo aereo per spostarsi da un posto all’altro. Un utente però, ha voluto dire il proprio pensiero scrivendo «Se viaggi con jet privati si arrabbiano, se viaggi con voli low cost hanno da ridere». Un altro utente ha invece scritto “Avere soldi non significa necessariamente sprecarli”.