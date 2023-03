Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una terribile gaffe con Francesco Oppini, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone ha fatto una gaffe con il suo “affetto stabile” Francesco Oppini a Oggi è un altro giorno. Ecco cosa è accaduto.

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è diventato uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Proprio nei giorni scorsi, pare che l’ex gieffino avesse approfittato delle telecamere di Oggi è un altro giorno per fare un appello, circa un gatto che purtroppo era scomparso. Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, seppur involontariamente la conduttrice ha commesso una gaffe. Ma cosa è accaduto?

Francesco Oppini fa un appello a Oggi è un altro giorno

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini da quest’anno è uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Oppini, proprio qualche giorno fa pare che avesse lanciato un appello per via di un gatto che sfortunatamente era scomparso. Ebbene, nella puntata di ieri, Serena ha fatto una gaffe seppur involontaria, ovvero ha chiesto a Francesco le sorti su questo gatto. “Ma tu il gatto lo hai trovato poi?”, ha chiesto Serena Bortone improvvisamente a Francesco.

Serena Bortone fa una gaffe imperdonabile

“Si ma andiamo oltre”, ha risposto Francesco che ha fatto intendere qualcosa di non proprio positivo. Ebbene si, dalla parole di Francesco sembra che il gatto abbia purtroppo fatto una cattiva fine. La Bortone si è scusata.“Oddio ho sbagliato non dovevo dirtelo… Era andato a morire vicino casa, almeno sappiamo cos’è successo”, ha chiesto ancora la Bortone la quale ha capito di aver commesso una gaffe perchè purtroppo il gatto è morto.

La conduttrice si scusa con Francesco

“Scusami, è che te lo dovevo chiedere prima…poi adesso ci ho pensato ma non pensavo di avere una brutta notizia”, questo quanto detto da Serena piuttosto dispiaciuta. La puntata di Oggi è un altro giorno di ieri, pare che sia stata piuttosto particolare, ovvero ricca di grandi sorprese e ospiti. Innanzitutto Serena ha ospitato Mogol e Mario Lavezzi, due grandi artisti. Successivamente sono arrivate in studio ben quattro finaliste di The voice Kids, tra cui la vincitrice Melissa Agliottone.