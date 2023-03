Oggi è un altro giorno, vincitrice di The Voice Kids lascia la Bortone senza parole “Sono stata presa in giro”

0 SHARES Condividi Tweet

La vincitrice di The voice Kids fa una rivelazione scioccante a Oggi è un altro giorno. “Presa in giro”, ecco le parole della giovane Melissa.

A Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri la conduttrice Serena Bortone ha ospitato la vincitrice di The voice Kids, ovvero la giovane Melissa Agliottone. Ad un certo punto, la ragazzina sembra che si sia lasciata andare ad una confessione piuttosto amara, che ha lasciato tutti senza parole. Ma di che cosa si tratta?

Oggi è un altro giorno, la conduttrice ospita Melissa Agliottone

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha ospitato la giovanissima Melissa Agliottone. Quest’ultima è la vincitrice del programma The voice Kids che ha conquistato tutti con la sua magnifica voce. Il suo talento, non soltanto come cantante ma anche come pianista è indiscusso e tanti sono stati coloro i quali si sono innamorati perdutamente di lei.

La confessione inaspettata di Melissa Agliottone

Ebbene, nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la giovane ha è intervenuta insieme alle altre tre finaliste del programma di Antonella Clerici, insieme alle loro mamme. Ad un certo punto, Melissa ha fatto una confessione, sul suo ritorno a scuola. “Non tutti erano contenti devo essere sincera”, avrebbe detto. La giovane avrebbe poi fatto un’ammissione, ovvero ha confessato di essere purtroppo vittima di offese spesso gratuite da parte di compagne di scuola. “Alcune femmine mi hanno detto solo ‘brava’ e tra l’altro loro mi prendevano in giro perché sono cicciottella”. Queste le parole di Melissa Agliottone, secondo la quale molti suoi compagni non sono proprio stati felici della sua vittoria e del successo da lei ottenuto.

La conduttrice rincuora la sua ospite

A quel punto la conduttrice sembra che l’abbia rincuorata in qualche modo, portandola a considerare questa vittoria come una rivincita. “Si questa vittoria mi ha aiutato ad essere più sicura in me stessa“. Questo quanto dichiarato dalla giovanissima. “Di Loredana mi piace il timbro molto particolare l’ho scelta perché era il mio coach preferito”, ha aggiunto la vincitrice del programma di Antonella che ha scelto tra tutti Loredana.