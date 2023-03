Eva Henger torna a parlare, senza freni, di Alessia Marcuzzi “Perchè si è comportata così con me”

0 SHARES Condividi Tweet

Eva Henger a distanza di tempo è tornata a parlare di Alessia Marcuzzi dopo quanto accaduto un pò di tempo fa a L’Isola dei famosi.

Da un pò di tempo tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger sembrano esserci dei dissapori. Ricorderete quando un pò di tempo fa, all’Isola dei famosi 13 Eva Henger e la conduttrice hanno litigato pesantemente per via del caso Canna-gate, che ha segnato quella edizione del reality. In quella occasione fu Francesco Monte ad essere accusato dall’attrice ungherese di aver fumato dell’erba, durante la sua permanenza in Honduras. L’ex tronista pare che si sia sempre difeso dicendo che la versione di Eva fosse infondata. Il caso è andato avanti per diverso tempo e adesso a distanza di tempo, Eva è tornata a parlar male di Alessia Marcuzzi.

Eva Henger torna a parlare di quanto accaduto a L’Isola dei famosi

Eva Henger a distanza di qualche anno è tornata a criticare ed a parlare di Alessia Marcuzzi. L‘ex naufraga sarebbe tornata a parlare di quanto accaduto un pò di tempo fa all’Isola dei famosi.“L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica. Il GFVip? Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality”. Questo quanto dichiarato da Eva Henger che se da una parte ha parlato così di questa esperienza, dall’altra ha aggiunto di aver anche un ottimo ricordo de La Fattoria.

Esperienza positiva a La Fattoria, le parole dell’attrice

“Quando ho fatto La Fattoria, avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero. Mi sono goduta questo reality, è stato meraviglioso. Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti”. Queste le parole della Henger.

L’attrice parla di Alessia Marcuzzi

L‘attrice poi è stata abbastanza sincera nell’ammettere di essere rimasta piuttosto male per quanto riguarda alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e tra questi avrebbe citato ancora la Marcuzzi. “Diciamo che non sono rimasta bene della Marcuzzi, la conoscevo da tanti anni. L’ho ritenuta una persona simpatica, la ritengo ancora brillante. A lei sono stati dati ordini su come reagire (si riferisce al droga gate, ndr), cosa fare. Ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli”. Insomma, Eva sembra che non abbia affatto dimenticato quanto accaduto un pò di tempo fa.