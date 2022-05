Isola, Mercedesz diretta sulla madre Eva Henger: “Non sono come …” 

Mercedesz Henger è stata una delle protagoniste della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso venerdì 13 maggio 2022. Proprio nel corso di tale appuntamento con il reality show la giovane ha parlato del rapporto con la madre e raccontato del particolare periodo durante il quale si sono tanto allontanate. Ad un certo punto non è riuscita a trattenere le lacrime e piangendo ha parlato di quelli che sono gli attuali rapporti.

Il rapporto tra Mercedesz ed Eva Henger

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di venerdì 13 maggio, e proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice Ilary Blasi ha chiamato in disparte Mercedesz alla quale ha posto delle domande sull’attuale rapporto che la lega alla madre Eva Henger. Le due donne in passato hanno dimostrato in diverse occasioni di essere tanto legate ma nel corso degli ultimi anni hanno attraversato dei momenti piuttosto duri. Mercedesz e mamma Eva non si sono infatti parlate per circa 2 anni, ed esattamente durante il periodo in cui la giovane naufraga dell’Isola dei Famosi è stata fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Secondo Eva la figlia era manipolata dal fidanzato e in alcune occasioni è arrivata addirittura a muovere nei confronti dell’uomo delle accuse di violenza. Mercedesz ai tempi si è schierata dalla parte del fidanzato troncando i rapporti con la madre.

La naufraga in lacrime

Ad un certo punto proprio Ilary Blasi si è rivolta a Mercedesz chiedendole quali sono gli attuali rapporti con la madre. È stato a questo punto che la ragazza è scoppiata in lacrime rivelando “Non sono come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero. Cioè con il pensiero, la speranza di poter riallacciare un rapporto con lei che a un certo punto sembrava perduto. Come al solito L’Isola ti fa realizzare tante cose che sembrano scontate”. A proposito dell’incidente stradale a causa del quale Eva Henger ha riportato diverse fratture e ha rischiato la sua vita ecco che Mercedesz ha affermato “Il giorno che ho saputo dell’incidente me ne sono pentita tantissimo. Però so che delle motivazioni c’erano. E se questo periodo di distacco, incidente a parte, ci è voluto per creare un rapporto migliore di prima, allora ci è voluto. Ma in quel momento me ne ero pentita tantissimo, cerco di vedere il lato positivo”.

Il videomessaggio di Eva Henger per la figlia: “Sono orgogliosa di te”

Ilary Blasi durante la chiacchierata con la naufraga le ha poi mostrato un videomessaggio da parte della madre. Il messaggio in questione è stato registrato all’interno della camera d’ospedale in cui la Henger si trova attualmente ricoverata. La donna ha rivolto delle bellissime parole alla figlia che non è riuscita a smettere di piangere. “Sei brava, simpatica e dolce come sei sempre stata . Sono orgogliosa di te e contenta che non hai rinunciato. Tra noi ci sono state incomprensioni ma appena torni ci abbracceremo forte”, queste le sue parole. A questo punto Ilary Blasi ha chiesto alla bellissima Mercedesz di farle una promessa ovvero quella di riallacciare i rapporti con la madre quando potrà tornare in Italia. Richiesta alla quale Mercedesz ha risposto di si facendo segno con il capo.