Verissimo, Raoul Bova senza freni: “Ho deciso di non …”

Così come ogni weekend anche ieri, sabato 14 maggio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo ovvero il celebre programma condotto da Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti che si sono susseguiti all’interno dello studio televisivo, tra questi anche il noto attore Raoul Bova attuale protagonista della fiction di Rai 1 Don Matteo. L’attore durante l’intervista ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei figli più grandi e ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

Raoul Bova ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Raoul Bova è stato uno dei protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda nel pomeriggio di ieri. Il noto attore nel corso dell’intervista ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei figli Francesco e Alessandro Leon nati dal matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano. I due giovani oggi maggiorenni non fanno parte del mondo dello spettacolo e proprio ieri per la prima volta hanno fatto la loro comparsa in televisione. Un gesto assolutamente inaspettato quello dei ragazzi per papà Raoul che ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Nello specifico Francesco distante dall’Italia in quanto studente nella città di Berlino si è rivolto al padre affermando “Mi manchi un sacco” . Parole alle quali si sono poi aggiunte a quelle di Alessandro Leon “Anche se siamo molto distanti: io a Milano, Francesco a Berlino, mamma a Roma e tu in giro a lavorare, in tutto ciò noi siamo molto legati come famiglia. Un valore che sia tu sia mamma mi avete trasmesso e che tengo molto a cuore. Grazie papà, in bocca al lupo”.

Il rapporto dell’attore con l’ex moglie

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin il noto attore, protagonista in Don Matteo nel ruolo di Don Massimo, ha parlato del rapporto con l’ex moglie Chiara Giordano. L’attore ha nello specifico rivelato che oggi il loro rapporto è sereno anche se comunque capitano anche i momenti di scontro. Ma, ha voluto precisare “Ho deciso di non soffrire, di non litigare…Questo non è più tempo per stare male ma per costruire e abbracciarsi”.

L’incontro con Rocio Munoz Morales

In seguito alla fine del matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano l’attore ha incontrato su set del film ‘Immaturi- Il viaggio’ colei che è diventata la donna della sua vita ovvero Rocio Munoz Morales dalla quale ha avuto due bambine di nome Luna e Alma. E proprio a proposito del rapporto con la Morales l’attore ha rivelato “Sembra appena iniziato. C’è grande complicità, voglia di stare bene, capirsi e aiutarsi. Vorrei stare più tempo con lei però avremo tempo”.