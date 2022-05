Sonia Bruganelli lascia tutti senza parole: “Nessuno riuscirà a mettersi fra me e Paolo …”

Il pubblico ha imparato a conoscerla durante la sue esperienza da opinionista al GF Vip 6 al fianco di Adriana Volpe. E in diverse occasioni a causa del suo carattere particolare è finita al centro della polemica. Stiamo nello specifico parlando di Sonia Bruganelli che nel corso di una recente intervista ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis e di molto altro ancora.

Il grande amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Come molti già sapranno Sonia Bruganelli oltre che una splendida mamma e donna in carriera è anche la moglie di un famosissimo conduttore televisivo italiano. Stiamo nello specifico parlando di Paolo Bonolis a proposito del quale la donna si è recentemente espressa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Il loro è un amore che dura da circa 25 anni e dal quale sono nati tre figli. Inizialmente la loro storia ha fatto tanto discutere, soprattutto per la differenza d’età. Ma con il passare del tempo hanno dimostrato che ad unirli è sempre stato un grande e sincero amore.

Le belle parole per il marito

Ma, qual è il segreto di questo amore? A rivelarlo è stata la stessa Sonia nel corso dell’intervista sopracitata. “Quando si ama in modo meno carnale, meno fisico, ma più mentale (perché tutto il resto si è già vissuto tantissime volte), si realizza una cosa: l’amicizia con la A maiuscola, che è uguale alla A di amore, è la forma di amore più grande. Sapere che Paolo è il mio migliore amico e io sono la sua migliore amica ci rende invincibili. Ci possiamo dire tutto, ma nessuno riuscirà a mettersi fra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”, queste le sue parole. Sonia e Paolo non sono solo amanti ma anche complici, e nel tempo hanno avuto la capacità di costruire il proprio rapporto su due elementi essenziali ovvero la stima e il rispetto reciproco. La Bruganelli ha parlato del marito come di un uomo paziente, che ha saputo aspettarla e che le ha dato molta fiducia anche nel mondo del lavoro per il quale ha tanto studiato.

Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip

Tornerà al GF Vip come opinionista? La risposta della Bruganelli è stata no. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, così la moglie di Bonolis ha concluso l’intervista.