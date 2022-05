Verissimo, Lulù Selassié parla di Manuel ma la Toffanin …

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda nel pomeriggio di oggi , sabato 14 maggio 2022. Tra i vari ospiti che si sono susseguiti all’interno dello studio televisivo vi troviamo anche l’ex gieffina Lulù Selassié. La giovane Principessa etiope da diversi giorni si trova al centro del gossip a causa della fine della sua storia d’amore con il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. E proprio nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin è tornata a parlare dell’argomento non riuscendo a trattenere le lacrime. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Lulù Selassié ospite di Verissimo

Se nel corso dei giorni passati ad essere spesso ospite di programmi televisivi è stato Manuel Bortuzzo ecco che oggi invece ad essere protagonista di una particolare intervista è stata proprio Lulù Selassié. La giovane donna è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, ed ovviamente tra i vari argomenti affrontati si è parlato anche della fine della relazione con il giovane nuotatore. Lulù non è riuscita a trattenere le lacrime ed infatti piangendo ha rivelato che vi sono state delle persone che hanno fatto in modo che la loro storia finisse.

Le parole dell’ex gieffina

“Ci sono state situazioni nella nostra relazione…Altre persone non erano a nostro favore…”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Lulù. La ragazza ha poi continuato sottolineando che non è vero quanto detto da Manuel ovvero che in diverse occasioni le aveva fatto capire di volerla lasciare. Ma ha precisato di aver scoperto la decisione del ragazzo solamente dopo la diffusione del comunicato stampa. Nello specifico Lulù ha affermato “Stavamo benissimo gli ultimi giorni…Messaggi bellissimi…Non è vero che provava a farmi capire di volermi lasciare…”

La rivelazione di Lulù su Manuel: “E’ innamorato? Secondo me si”

La giovane principessa etiope, sorella della vincitrice del GF vip 6 Jessica Selassié, ha poi concluso il suo intervento nello studio di Verissimo facendo una rivelazione importante su Manuel. Nello specifico l’ ex gieffina ha rivelato senza alcun problema di credere che l’ex fidanzato sia ancora innamorato di lei “Se è innamorato? Secondo me si…Non lo dirà mai…Ciò che abbiamo vissuto è forte…Penso che lui provi ancora amore…Io l’ho capito…”, queste esattamente le sue parole. Le parole della ragazza sono completamente diverse da quelle espresse da Manuel all’interno dello stesso studio televisivo alcuni giorni prima. E proprio a tal proposito Lulù ha rivelato di essere rimasta tanto sorpresa dalle parole espresse dall’ex fidanzato. Ed è stato a tal proposito che si è lasciata scappare delle parole che a molti sono sembrate una particolare insinuazione. “Non posso sapere se qualcuno ha parlato con lui…Cosa potrebbero avergli detto…Secondo me la decisione di lasciarmi non è partita da lui…”. A chi sono rivolte tali parole? In realtà Lulù non ha fatto alcun nome. ma La Toffanin non sembrava convinta delle sue parole.