Michelle Hunziker e Ambra Angiolini, Dagospia lancia la bomba “A Milano si vocifera che…”

Michelle Hunziker ed Ambra Angiolini da alcune settimane si trovano al centro del gossip a causa della loro vita sentimentale. Ma vi è stato chi ha accusato le due donne di aver organizzato le paparazzate in compagnia dei nuovi partner. Esattamente chi ha lanciato tale accusa e per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Michelle Hunziker e Ambra Angiolini protagoniste del gossip

La vita sentimentale dei personaggi dello spettacolo è per tanti sempre molto interessante, ed è per tale motivo che tali personaggi finiscono spesso al centro del gossip. Negli ultimi mesi a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica sono state due donne dello spettacolo ovvero Michelle Hunziker ed Ambra Angiolini. La prima, ovvero la Hunziker, si è da pochi mesi lasciata con l’ormai ex marito Tomaso Trussardi e nel corso delle ultime settimane è stata fotografata in compagnia del dottore Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. La seconda invece, e quindi Ambra Angiolini, da qualche mese si è lasciata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri e proprio di recente è stata fotografata in compagnia di un uomo misterioso.

Nuovi amori nella vita delle due donne?

Dopo un periodo di sofferenza quindi oggi sembrerebbe essere tornato a splendere il sole in entrambe le loro vite. Proprio Michelle Hunziker è stata fotografata dal settimanale Chi mentre si scambiava dei teneri baci con l’affascinante dottore, mentre invece Ambra è stata fotografata in compagnia di un uomo misterioso. E nello specifico sono stati fotografati da Diva e Donna mentre si scambiavano dei baci. I fan sia di Ambra sia di Michelle sui social hanno dimostrato di essere molto contenti per la loro felicità, ma ecco che vi è stato chi ha rivolto alle due donne una particolare accusa.

Ambra Angiolini e Michelle Hunziker sotto accusa

A rivolgere alle due donne una pesante accusa è stato nello specifico Dagospia che ha lanciato la bomba scrivendo “A Milano si vocifera che”. E poi ancora “Che non ci sia, dietro queste operazioni, l’intenzione di promuovere le trasmissioni tv a cui questi personaggi sono legati?”. Secondo Dagospia quindi i baci delle due donne con i nuovi rispettivi partner non sarebbero reali ma finti. Un vero e proprio bluff organizzato con l’unico obiettivo di riuscire a promuovere alcuni programmi televisivi. Ma, sarà davvero così? Al momento le due donne non hanno ancora risposto, ma non è detto che non decidano di farlo nei prossimi giorni.