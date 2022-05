Ilary Blasi rompe il silenzio sul presunto litigio con Alvin: “Vi svelerò il vero motivo per cui ho litigato con lui…”

Da alcuni giorni Ilary Blasi e l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin si trovano al centro del gossip. Nello specifico secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, e più esattamente in seguito alle frecciatine che i due si sono scambiati nel corso delle ultime puntate del reality show, sembrerebbe che il loro rapporto non sia più quello di un tempo. Ma esattamente cosa c’è di vero in tutto questo? Ad intervenire sulla questione è stata proprio la conduttrice nel corso della puntata del reality show andata in onda nella serata di ieri, venerdì 13 maggio 2022.

Le indiscrezioni sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

Da alcuni giorni si sta tanto parlando del rapporto che lega la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. Molti coloro i quali hanno pensato che il rapporto tra i due fosse cambiato ma a lanciare la vera indiscrezione è stato nei giorni scorsi Dagospia. “Alvin e Ilary Blasi non si sopportano più. Nella puntata di ieri Alvin ha chiesto alla presentatrice di spiegare le prove al posto suo, visto che interveniva durante i suoi discorsi. Adesso ci sono dei tentativi di recuperare il rapporto tra i due”, questa l’indiscrezione.

Il commento della conduttrice dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi senza alcun problema è intervenuta sulla questione proprio nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri. Nello specifico la conduttrice a proposito dei rumors sul suo rapporto con Alvin è intervenuta affermando “State qui, vi aspetto tra poco e vi svelerò il vero motivo per cui ho litigato con Alvin. A tra poco qui a L’Isola dei Famosi dove tutto può cambiare“. Finita la pubblicità quindi in molti credevano che la conduttrice avesse svelato qualcosa, ma così non è stato.

Nicola Savino interviene sulla questione Blasi-Alvin

Ad intervenire sulla questione è stato quindi l’opinionista Nicola Savino che rivolgendosi alla conduttrice ha chiesto “Ma volete litigare ancora tu e Alvin? Perché se volete ancora battibeccare siete liberi di farlo. Va ora in onda Casa Blasi e Alvin“. Parole queste alle quali si sono susseguite proprio quelle di Alvin che nel rispondere all’opinionista ha rivelato “Però in merito a questo, in tanti mi hanno chiesto cosa mi ha scritto l’altra volta Ilary su WhatsApp…”. A questo punto la conduttrice è intervenuta per bloccare l’inviato chiedendogli di non rivelare il contenuto dei messaggi. Alvin ha quindi concluso “Ok allora non posso dire cosa mi hai scritto, ma dirò quello che ti ho risposto io. Ti ho scritto ‘forse’ e adesso andiamo avanti e parliamo dei daytime“.Insomma, alla fine capire cosa sia realmente successo tra di loro non è stato possibile.