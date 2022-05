Isola dei Famosi, Clemente Russo una furia contro gli altri naufraghi: “Sono tutti …”

E’ andata in onda nella serata di ieri, venerdì 13 maggio 2022, una nuova e attesissima puntata dell’Isola dei Famosi. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere a dei nuovi scontri tra i naufraghi, e soprattutto ad uno sfogo del naufrago Clemente Russo contro i compagni d’avventura. Ma esattamente per quale motivo e quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lo sfogo di Clemente Russo contro i naufraghi

Più passano i giorni più crescono le polemiche e le discussioni all’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 13 maggio i naufraghi che vivono a Playa Rinovada hanno avuto modo di scoprire che i concorrenti che vivono invece a Playa Sgamada nutrono nei loro confronti una serie di dubbi. E nello specifico a scagliarsi per primo contro alcuni naufraghi è stato Clemente Russo che parlando degli avversari ha rivelato quello che è il suo pensiero. “Quello che avevo da dire l’ho detto già qualche settimana fa in una chiacchierata notturna, si sono scagliati contro di me, è sempre bello attaccare e provare ad affondare il pesce grosso, sono tutti strateghi qua“, queste esattamente le sue parole.

La critica di Licia Nunez a Roger Balduino

I naufraghi che vivono a Playa Rinovada hanno avuto l’occasione, tramite un videoclip, di poter ascoltare quello che è il pensiero di Stefania Bernalda, Fabrizia Santarelli, Laura Maddaloni e Clemente Russo. E nello specifico proprio Clemente Russo si è espresso nei confronti di Alessandro Iannoni rivelando “Può sembrare ingenuo ma è pilotato da una grande stratega, la mamma”. Mentre invece a proposito di Nicolas Vaporidis ha precisato “Non lo puoi inquadrare perchè finge dalla mattina alla sera”. Anche Licia Nunez ha espresso il suo pensiero e nello specifico ha rivolto una critica a Roger Balduino a proposito del quale ha dichiarato “Quando è andato via Jeremias ha detto finalmente posso diventare leader della situazione, si crea intorno anche dei piccoli sudditi“.Sempre Clemente Russo è poi intervenuto rivolgendo ancora delle critiche agli altri naufraghi ed affermando “Avevano stretto un patto che non si votavano tra di loro, quando qualcuno di noi tornerà di là scoveremo questo gruppo invisibile”. In ultimo Clemente Russo rivolgendosi a Estefania ha affermato “Al tuo Rogerino me lo pappo io”, parole alle quali proprio il modello brasiliano ha risposto “Ci prova”.

Pace fatta tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis

Nel corso della puntata andata in onda ieri si è parlato anche della riappacificazione tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. E nello specifico proprio Edoardo a proposito del rapporto che lo lega all’attore romano ha affermato “Siamo gli opposti che si attraggono, lui è la parte seria che mi manca, ci compensiamo”. Nicolas Vaporidis ha invece dichiarato “Ci stiamo raccontando. Non ha mai visto Londra, sarei felice se lui venisse”.