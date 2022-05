Maurizio Costanzo senza mezzi termini: “Spero non ci sia …”

Maurizio Costanzo può essere considerato uno dei più amati conduttori televisivi italiani. Un uomo che da moltissimi anni intrattiene i telespettatori con i suoi programmi. Quello che molti si saranno domandati nel corso del tempo è se Costanzo avrà degli eredi oppure no. Ed ecco che a rispondere a tale domanda è stato il diretto interessato nel corso di una recente intervista a Nuovo Tv.

Maurizio Costanzo ha un erede in tv?

Sempre più spesso i telespettatori sono soliti domandarsi se i conduttori televisivi più famosi e presenti in televisione da moltissimi anni, come ad esempio Maurizio Costanzo oppure Paolo Bonolis o ancora Gerry Scotti avranno degli eredi in televisione oppure no. Ed ecco che se lo stesso Paolo Bonolis ha rivelato che il suo probabile erede potrebbe essere Stefano De Martino ecco che per quanto riguarda Amadeus oppure Carlo Conti o Gerry Scotti ancora non è stato rivelato alcun nome. E Maurizio Costanzo? Ad intervenire sulla questione è stato proprio il marito di Maria De Filippi che nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato di non avere alcun erede.

Le parole di Costanzo e il grande successo in tv

“Non ho eredi. Un nuovo Costanzo? Spero non ci sia”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dal noto conduttore nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv. Ed in realtà pensare a qualcuno che possa ottenere lo stesso suo successo risulta per molti davvero molto difficile, per non dire addirittura impossibile. Il conduttore infatti con il suo famoso Maurizio Costanzo Show è riuscito a registrare ben 4500 puntate senza mai perdere l’attenzione del pubblico. E ancora, sempre nel corso della stessa intervista ha rivelato chi, tra tutti, considera il suo personaggio preferito anche se ha precisato di non averne. A tal proposito ha comunque colto l’occasione per fare il nome di Vittorio Sgarbi ma non solo. Prova molta simpatia anche per Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti.

I progetti di Costanzo per la prossima stagione televisiva

Ma, quali sono i progetti del noto conduttore per la prossima stagione televisiva? Dato il grande successo del Maurizio Costanzo Show ecco che anche per il prossimo anno è prevista una nuova edizione. Ma non solo, su Rai 1 il conduttore continuerà ad intrattenere i telespettatori con lo show “S’è fatta notte”. Il noto presentatore ha poi rivelato che a tavola con la moglie non sono soliti parlare di lavoro. Ed inoltre ha voluto precisare che proprio la nota conduttrice non sarà presente al quarantennale del suo famosissimo show.