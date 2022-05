Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio massacrati sui social e loro rispondono a tono

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio sono stati i conduttori dell’Eurvosion Song Contest 2022, l’edizione che si è conclusa nella serata di ieri sabato 14 maggio con la vittoria dell’Ucraina. In realtà i conduttori in questione erano stati già chiamati a condurre questa manifestazione canora più importante d’Europa e quest’anno hanno ripetuto. I telespettatori hanno avuto modo di poter apprezzare Cristiano e Gabriele ma dall’altra parte, come spesso accade, c’è anche chi non ha perso occasione per muovere delle critiche. Sui social in tanti sembra che abbiano scritto il loro pensiero ed in tanti pare che abbiano lasciato delle critiche anche piuttosto pesanti. Ma per quale motivo?



Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio all’Eurovision Song Contest

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio abbiano preso parte all’Eurovision Song contest 2022 come conduttori. Se da una parte in tanti hanno apprezzato i due conduttori, dall’altra sembra che in molti abbiano mosso ad entrambi delle pesanti critiche. Il motivo? Molti telespettatori pare che abbiano espresso il loro pensiero, ovvero preferito seguire questo evento molto importante senza i commenti dei conduttori, in lingua italiana. Non tutti però pare fossero a conoscenza del fatto che era possibile seguire questo evento in lingua originale in vari modo. Quali? Seguendo la diretta su Youtube oppure selezionando l’opzione “senza commenti” su Rai Play.

Tante critiche per i due conduttori dell’Eurovision, ma per quale motivo?

Nel corso di una ospitata di Gabriele e Cristiano a Tv Talk, entrambi sembra abbiano parlato di questa esperienza all’Eurovision Song Contest 2022. In realtà a parlare di più è stato Corsi, visto che Malgioglio ha espresso soltanto poche parole. “Tesoro ma le cose in Italiano servono, guardate che mica tutti sanno l’inglese”. In questo modo il paroliere ha risposto alle critiche. Corsi invece, ha sottolineato come effettivamente ci fossero altri metodi per seguire il programma in inglese e che dunque le critiche pare non abbiano avuto molto senso.



Le parole di Cristiano e Gabriele

“Capisco le critiche e sono legittime, ma ognuno può guardare l’Eurovision come meglio crede. Ci sono diversi modi per vedere lo spettacolo. […] Se torneremo a lavorare insieme a parte l’Eurovision? Ci piacerebbe tanto, vedremo le proposte“. Queste le parole di Gabriele Corsi. Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che in tanti abbiano apprezzato invece la conduzione di entrambi. Nello specifico alcuni sembra che abbiano particolarmente accettato ed apprezzato “le perle di Malgioglio”.

