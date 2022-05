Eurovision 2022, Laura Pausini spiazza tutti: “Ho dovuto …”

È andata in onda nella serata di ieri, sabato 14 maggio 2022, la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Una bellissima serata di musica e divertimento al termine della quale a trionfare è stata l’Ucraina con la Kalush Orchestra che ha portato sul palco il brano ‘Stefania’. Nel corso della serata è però accaduto qualcosa che ha un po’ stupito i telespettatori. Ad un certo punto infatti è scomparsa dal palco Laura Pausini, impegnata nella conduzione del Festival insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Ma per quale motivo è andata via? A rivelarlo è stata la diretta interessata durante la notte.

Laura Pausini si allontana dal palco dell’Eurovision Song Contest

Tanta musica, spettacolo e divertimento hanno caratterizzato la puntata finale dell’Eurovision Song Contest. A condurre l’evento musicale sono stati Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini ma ecco che ad un certo punto, nello specifico nel momento in cui ai singoli Paesi è stato assegnato il punteggio, la nota artista italiana ha abbandonato il palco. Tanti i telespettatori che hanno notato la sua assenza ponendosi delle domande su cosa fosse successo. Ma ecco che proprio sulla questione nel corso della notte è intervenuta Laura Pausini rivelando di aver avuto un piccolo problema di salute.

Il post social dell’artista

“Che serata ragazzi! Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo! Grazie”, queste nello specifico le parole con cui Laura Pausini ha iniziato il lungo post pubblicato su Instagram. Post tramite il quale ha voluto informare i fan su quanto accaduto “Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto“. Si è trattato quindi di un piccolo problema di salute causato sicuramente da tutto lo stress accumulato nel corso dei mesi. Ed infatti a tal proposito ha voluto precisare “Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress… ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio Alessandro Cattelan e Mika e aver potuto annunciare insieme a loro i vincitori dell’Eurovision, la meravigliosa Ucraina”.

Il ringraziamento della Pausini alla Rai

Laura Pausini ha poi continuato il suo post condiviso su Instagram rivolgendo dei ringraziamenti alla RAI per la bella esperienza vissuta. “Ringrazio tutti voi e Rai (in particolare Stefano Coletta) ed Ebu per la splendida avventura, i nostri meravigliosi autori, i musicisti, i ballerini, tutti , davvero. Ricorderò questa esperienza tra le più belle della mia vita“, queste le parole scritte dalla Pausini che ha poi concluso affermando “Grazie alle dottoresse Alessandra e Noemi e alla mitica infermiera Daniela angeli veri dell’ASL Città di Torino e del centro medico Rai”.