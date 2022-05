Verissimo, Raoul Bova diretto con Silvia Toffanin: “Questa volta hai …”

Raoul Bova è stato uno dei protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda nella giornata di ieri, sabato 14 maggio 2022. L’attore è intervenuto nel programma condotto da Silvia Toffanin per presentare la nuova fiction intitolata ‘Giustizia per tutti’ di cui è protagonista. Nel corso della stessa intervista l’attore ha poi fatto delle rivelazioni su altre fiction di successo e ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei figli più grandi.

Raoul Bova a Verissimo presenta la nuova fiction Giustizia per tutti

Avrà inizio il prossimo mercoledì su Canale 5 la nuova fiction intitolata Giustizia per tutti . E proprio durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri l’attore ha colto l’occasione per presentarla al grande pubblico di Canale 5. A proposito di tale fiction ha rivelato “Il mio personaggio è contrastato”. In ‘Giustizia per tutti’ Raoul Bova interpreta Roberto Beltrami, ovvero un uomo ma soprattutto un marito accusato in modo ingiusto dell’omicidio della moglie. E proprio a proposito della storia di tale fiction l’attore ha voluto precisare che in realtà non è del tutto inventata in quanto anche in Italia sono accaduti dei casi simili. “E’ tratta da tante storie realmente accadute”, queste esattamente le sue parole. Al suo fianco vi sarà proprio la compagna Rocio Munoz Morales con la quale ha rivelato di aver lavorato bene.

Bellissima sorpresa ricevuta dai figli

La conduttrice Silvia Toffanin ha preparato per l’attore moltissime sorprese che lo hanno tanto emozionato. Tra queste anche un bellissimo messaggio da parte dei figli più grandi nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano. La conduttrice poco prima di mandare in onda il filmato si è rivolta all’attore affermando “Questa volta ti stupisco, mi sono impegnata tanto”. Dopo tali parole è apparso il messaggio che i figli più grandi di Raoul Bova hanno voluto mandargli. I due giovani, oggi maggiorenni, hanno espresso delle bellissime parole per papà Raoul che ha fatto fatica a trattenere le lacrime. “Stavolta mi hai fregato. Ma come hai fatto? Loro di solito sono molto restii alla telecamera”, questo il commento dell’attore.

I nuovi progetti lavorativi

E sempre parlando di lavoro ecco che Raoul Bova nel salotto di Silvia Toffanin ha colto l’occasione per annunciare di avere nuovi importantissimi progetti. Oltre ad essere attualmente su Rai 1 nella fiction ‘Don Matteo’ ecco che Raoul Bova è anche il doppiatore del film Disney “Cip e Cip agenti speciali”. Ma non solo, l’attore ha colto l’occasione dell’intervista a Verissimo per rivelare “Dopo inizieremo la seconda stagione di una serie che al pubblico di Canale 5 è piaciuta tanto, Buongiorno mamma”.