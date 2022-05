Donatella Rettore fa una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta: “Lascio con …”

Sta lasciando moltissime persone senza parole l’improvviso annuncio fatto nelle scorse ore della celebre artista italiana Donatella Rettore. La donna ha nello specifico condiviso sui social, ed esattamente su Facebook, un lungo sfogo contro il mercato discografico e ha lasciato intendere di essere pronta ad abbandonare il mondo della musica. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lo sfogo social di Donatella Rettore

Un lungo post condiviso su Facebook da Donatella Rettore sta facendo tanto discutere. La nota artista italiana infatti tramite tale post ha reso nota la sua delusione per quello che è l’attuale mercato discografico. Ma non solo, le sue parole a molti sono sembrate un vero e proprio addio ad un mondo di cui ha fatto parte per moltissimi anni ovvero il mondo della musica.

Il lungo post su Facebook

“Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite”, queste nello specifico le parole con cui la Rettore ha iniziato il suo lungo post su Facebook. La nota artista italiana ha poi proseguito affermando “Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino . Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la coda tra le gambe. Sono una donna di spettacolo, continuerò. Stanno realizzando un docufilm,, un libro edito da Rizzoli, disegnerò una linea di abiti per artisti o per chi si sente tale. Tutto ciò mi eccita e mi diverte. Basta con la storia del ‘Mi metteranno in radio?’ eccetera eccetera. Organizzerò feste da sballo, in fondo questa figura un po’ manca nel nostro ambiente e canterò quando mi andrà le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice. Può darsi che per l’estate esca un singolo, ma se non accadrà sticazzi”.

Donatella Rettore pronta a lasciare il mondo della musica?

Le sue parole sono sembrate a molti particolarmente ricche di amarezza. Allo stesso tempo molti hanno pensato che tramite tale post l’artista volesse annunciare ai fan l’addio al mondo della musica e in generale al mondo dello spettacolo. In realtà le parole espresse da Donatella Rettore lasciano ben intendere la sua volontà di voler continuare a far parte del mondo dello spettacolo ma in modo diverso. E nello specifico rendendosi protagonista di progetti diversi da quelli discografici.