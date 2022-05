Sonia Bruganelli: “Non torno come opinionista nel reality show perchè …” e lascia tutti senza parole

Una lunga intervista a Gente è stata quella rilasciata da Sonia Bruganelli che ha colto l’occasione per parlare del marito Paolo Bonolis e per spiegare il motivo per il quale in diverse occasioni ha rivelato di non aver più alcuna intenzione di tornare al GF Vip come opinionista. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di Sonia Bruganelli sull’esperienza al GF Vip

Per diversi mesi ha ricoperto il ruolo di opinionista al GF Vip al fianco di Adriana Volpe, ma proprio nei mesi scorsi ha più volte rivelato di non avere alcuna intenzione di tornare a ricoprire questo ruolo anche in futuro. O almeno non in compagnia di altre persone. La nota produttrice ha infatti rivelato che sarebbe disposta a tornare a lavorare con Signorini solamente come unica opinionista. Ma, per quale motivo probabilmente non tornerà più al GF Vip? A rivelarlo è stata proprio la Bruganelli nel corso dell’intervista a Gente. “Al GF Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”, queste le sue parole.

Il commento su Soleil

Nel corso della stessa intervista Sonia Bruganelli ha colto l’occasione per parlare anche dell’ex gieffina Soleil Sorge a proposito della quale ha rivelato di avere, con lei, dei progetti futuri. Nello specifico la Bruganelli ha rivelato “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi“.

Il rapporto con il marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha poi concluso parlando del marito Paolo Bonolis e rivolgendo a quest’ultimo delle bellissime parole. Nello specifico ha rivelato “Mi ha dato la possibilità di crescere. Paolo è paziente, ha saputo aspettarmi. Professionalmente mi ha dato fiducia e la possibilità di entrare nelle produzioni tv”.Sonia ha comunque voluto precisare di aver studiato molto per poter svolgere tale lavoro e spera di essere riuscita a ripagare il marito della fiducia data. Ha poi continuato rivelando che il loro incontro gli ha permesso di potersi migliorare a vicenda e ha concluso “Credo che io sia stata per Paolo quello che lui è stato per me quando ci siamo incontrati: linfa vitale, un grande stimolo per migliorarsi ed essere sempre sul pezzo”.