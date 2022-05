Amici, l’ex insegnante massacra sui social a Celentano: “Non deve insegnare perchè …”

Alessandra Celentano si è trovata molte volte, nel corso degli anni, al centro di polemiche e discussioni. E sono stati molti gli allievi ma anche i colleghi che si sono scagliati contro di lei. Proprio nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le parole espresse da Steve La Chance su Facebook. Parole che secondo molti sono riferite proprio ad Alessandra Celentano. Ma, sarà davvero così?

Il post social di Steve La Chance fa discutere

Dopo la messa in onda della semifinale di Amici, avvenuta lo scorso sabato, l’ex professore della scuola di Canale 5 ovvero Steve La Chance ha condiviso un post sui social, e di preciso su Facebook, di cui nelle ultime ore si sta parlando molto. Nello specifico in molti hanno pensato che le sue parole fossero rivolte alla maestra Alessandra Celentano, anche se non vi è alcun chiaro riferimento all’insegnante.

Le parole dell’ex insegnante del talent show di Canale 5

“E insisto! Certe persone non devono insegnare i giovani in crescita! Che dispiace vedendo certe situazioni! Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti “purtroppo”…coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta tranquillità e serenità! Comunque e ovunque. Viva la danza”. Queste nello specifico le parole scritte su Facebook da Steve La Chance. L’ex professore di danza di Amici non ha quindi fatto alcun nome, non ha esplicitamente attaccato la maestra Celentano ma sono molti coloro che hanno pensato che in realtà le parole da lui scritte fossero rivolte proprio alla tanto discussa collega.

I vari post social e interviste dell’ex insegnante su Amici

Nel corso degli anni, da quanto ha lasciato il posto da professore, sono stati diversi i post social scritti da Steve La Chance su Amici. Ed anche le interviste nel corso delle quali, a distanza, ha più volte lanciato delle frecciatine alla Celentano. Ad esempio vi è stata una particolare occasione in cui l’ex insegnante di Amici ha affermato “Amici casting sezione danza! Insegnanti… Non vi vergognate per le vostre scelte? Veramente imbarazzante! […] Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle. Alessandra Celentano mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia creativo assistere a litigi che creino ansia in famiglia”.