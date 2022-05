Sonia Bruganelli diretta: “Se io mi …”

Tutti hanno imparato a conoscere Sonia Bruganelli nel corso della sua recente esperienza al GF Vip come opinionista. E se da una parte sono molti coloro che l’hanno apprezzata ecco che allo stesso tempo sono tanti altri che invece non hanno perso l’occasione per rivolgerle delle critiche anche piuttosto dure. La Bruganelli è però una donna molto sicura di sé, e a rivelarlo è stata proprio lei stessa nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente. Intervista nel corso della quale ha anche parlato del marito Paolo Bonolis.

L’intervista di Sonia Bruganelli a Gente

E’ Sonia Bruganelli la protagonista della cover della settimana di Gente, e proprio la celebre opinionista del GF Vip ha colto l’occasione per rilasciare una lunga intervista nel corso della quale ha parlato della sua vita privata e professionale. “Se mi guardo allo specchio mi piaccio e anche tanto” ha rivelato nello specifico la Bruganelli che dal 2002 è felicemente sposata con il noto conduttore televisivo italiano Paolo Bonolis, conosciuto nel 1997, dal quale ha avuto tre figli ovvero Silvia, Davide e Adele. L’ex opinionista del GF Vip nel corso dell’intervista ha rivelato che per lei a rendere un uomo attraente sono “La maturità, il potere” ed inoltre ha rivelato che ad affascinarla particolarmente è la testa di un uomo sottolineando che per lei è importante avere stima della persona che ama o, nel caso dell’amicizia, a cui vuole bene. A tal proposito ha poi affermato “I miei fidanzati non erano né giovani, né fisicati, né belli. Se mi sentisse Paolo direbbe: ‘Ma come? Io sono così figo!'”.

Le belle parole sul marito Paolo Bonolis

A proposito del marito Paolo Bonolis ha poi espresso delle bellissime parole, e nello specifico ha affermato “Di persone come Paolo ce ne sono poche. Lo dico a prescindere dal fatto che sia il padre dei miei figli. E’ un uomo che, se ci lasciassimo domani, vorrei come amico. Ha capito, ha aspettato, sapeva che quello che lo affascinava di me poteva anche diventare un problema: io per uno sguardo fuori posto mi alzavo e me ne andavo. Del resto avevo 23 anni quando ci siamo incontrati. Paolo ha avuto la forza di aspettarmi”. La Bruganelli a proposito di quello che è il segreto per un amore così duraturo ha rivelato che semplicemente quando l’amore è più mentale che fisico ” si realizza una cosa: l’amicizia con la A maiuscola, che è uguale alla A di amore, è la forma di amore più grande”. Per Sonia il marito è il suo migliore amico, e lei è la sua migliore amica. E proprio questo li rende inseparabili.

Paolo Bonolis sempre dalla parte della moglie

Nel corso dell’intervista Sonia ha poi rivelato che il marito è sempre dalla sua parte. E a tal proposito ha aggiunto “E’ stato uno dei primi a sostenere che accanto a un grande uomo, e non dietro, c’è una grande donna. Non sono tanti gli uomini disposti a perdere il loro potere sulla propria compagna dandole l’opportunità di essere indipendente a livello economico e mentale”. Ha poi voluto precisare quanto il marito sia stato paziente nell’aspettarla e quanto le abbia dato la possibilità di crescere. A proposito della possibilità che Bonolis le ha dato di entrare nelle produzioni tv ecco che ha voluto precisare di aver studiato molto per fare questo e di essersi tanto impegnata. La Bruganelli ha poi concluso rivelando di essersi migliorati a vicenda nel corso del tempo e ha poi precisato “Credo che io sia stata per Paolo quello che lui è stato per me quando ci siamo incontrati: linfa vitale, un grande stimolo per migliorarsi ed essere sempre sul pezzo”.