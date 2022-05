Gaia Zorzi al veleno contro Manuel Bortuzzo: “Se Lulù avesse vinto il Grande Fratello Vip…”

Da ormai diverse settimane Manuel Bortuzzo si trova al centro dell’attenzione mediatica. E nello specifico dal momento in cui ha annunciato a tutti i fan la fine della relazione sentimentale con l’ex gieffina Lulù Selassié. Il giovane nuotatore di recente è stato ospite di Verissimo e del Maurizio Costanzo Show, e proprio a causa di quanto affermato all’interno di tali studi televisivi è nata una grossa polemica. Ad intervenire sulla questione nelle ultime ore è stata la sorella di Tommaso Zorzi ovvero Gaia Zorzi che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al giovane nuotatore. Ma, come mai e quali sono state le sue parole?

Manuel Bortuzzo e la fine della storia d’amore con Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip. Fin dai primi giorni di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia ecco che Lulù ha dimostrato molto interesse per Manuel che invece, al contrario, ha impiegato un po’ più tempo per innamorarsi della ragazza. La loro storia d’amore ha tanto appassionato i telespettatori che una volta finito il reality hanno continuato a seguire la coppia nella speranza di poterli vedere sempre felici e innamorati. Purtroppo però così non è stato, ed infatti di recente proprio Manuel ha rivelato ai fan la fine della loro storia d’amore.

Il commento di Gaia Zorzi

Fino a poche settimane fa Manuel e Lulù si mostravano felici e innamorati, parlavano di convivenza e di figli. A distanza di pochi giorni da tali dichiarazioni è invece arrivata la notizia della fine della loro relazione. Una notizia che ha lasciato senza parole moltissime persone che nel corso dei giorni si sono più volte domandate quali sono stati i reali motivi che hanno portato la coppia ad allontanarsi. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione esprimendo il proprio pensiero è stata Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. La giovane ha nello specifico commentato quanto accaduto scrivendo “Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram! Chissà se ora toglie pure il tatuaggio… La verità è che se Lulù avesse vinto il Grande Fratello Vip starebbero ancora insieme”.

Manuel Bortuzzo al centro della polemica

Negli ultimi giorni l’ex gieffino è finito al centro della polemica, soprattutto dopo quanto affermato nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show. Inoltre in molti hanno accusato il ragazzo di aver approfittato della situazione per essere più frequentemente in televisione a differenza di Lulù che invece si è più volte mostrata abbastanza provata dalla fine della sua storia d’amore con Manuel.